"Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan Intim mit Dakota Johnson 03.02.2017 15:45 Uhr / lm

"Fifty Shades of Grey 2" hat in Los Angeles Premiere gefeiert. Und bei diesem Anlass verriet Hauptdarsteller Jamie Dornan, wie intim seine Beziehung zu Filmpartnerin Dakota Johnson wirklich ist.

In "Fifty Shades of Grey 2" verbindet Christian Grey alias Jamie Dornan (34) und Ana Steele aka Dakota Johnson (27) eine heiße Affäre. Im wahren Leben sind die beiden Schauspieler nur Kollegen und so stellen sich viele Fans die Frage, wie es für die beiden ist, die prickelnden Sex-Szenen zu drehen. Bei der Premiere von Teil zwei der erotischen Romanverfilmung am Donnerstag in L.A. hat es der britische Beau im Interview mit "ET" verraten: Bei der Fortsetzung fiel es dem Filmpaar deutlich leichter.

"Ich bin erst fünf Wochen vor Drehbeginn des ersten Films gecastet worden, und da habe ich Dakota das erste Mal getroffen", erinnerte sich Jamie Dornan an seine Anfänge als Christian Grey zurück. "Das ist jetzt drei Jahre her, und Dakota und ich stehen uns mittlerweile sehr nahe. Wir empfinden eine großartige Art von Liebe und Respekt füreinander. Wir sind großartige Freunde und ich denke, das macht es leichter, wissen Sie? Also es ist wirklich sehr viel angenehmer." Dakota Johnson konnte ihrem "Fifty Shades of Grey 2" -Kollegen in diesem Punkt nur zustimmen, auch sie betonte, dass die pikanten Szenen mittlerweile einfacher zu drehen seien. "Leicht" sei der Dreh von Sex-Szenen für sie aber nie.

Das Ergebnis der harten Arbeit können die Fans ab dem 9. Februar bewundern, dann startet "Fifty Shades of Grey 2" mit Dakota Johnson und Jamie Dornan in den deutschen Kinos. Dass es auch dieses Mal heiß hergeht zwischen Ana und Christian, zeigte schon der neueste Trailer, in dem er im voll besetzten Fahrstuhl nicht die Hände von seiner Liebsten lassen konnte.