"Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan Kein Fan von Sadomaso-Sex 17.01.2017

Schlechte Nachrichten für alle Fans von "Fifty Shades of Grey 2": Jamie Dornan hat mit seiner Filmrolle leider nicht viel gemeinsam. Der Beau hält nichts von erotischen Fesselspielchen und Co.

In der Februar-Ausgabe der australischen "GQ" rechnet "Fifty Shades of Grey 2"-Hottie Jamie Dornan (34), mit seiner Rolle als peitschenschwingender Christian Grey ab. So hält der Schauspieler nicht nur wenig von den SM-Vorlieben der Figur, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Im wahren Leben würde er den sexy Millionär nicht einmal befreunden. "Er ist nicht die Art von Typ, mit dem ich zurechtkomme", heißt es. Und weiter: "All meine Kumpels sind lässig und lachen schnell – ich kann mir nicht vorstellen, mit ihm in einem Pub zu sitzen. Ich glaube nicht, dass er mein Typ wäre, wenn es darum ging, Kumpels auszusuchen."

Ganz harte Worte, dennoch schlägt Jamie Dornan in dem Gespräch auch versöhnliche Töne an. Während er selbst kein Interesse an Sadomaso-Praktiken habe, bezeichnet er sich doch als offen und liberal, verurteilen wolle er auch niemanden für seine sexuellen Vorlieben. "Was immer Leute anmacht, ist deren Sache und es gibt eine Million unterschiedlicher Arten um dich selbst glücklich zu machen, sexuell."

Fans der erotischen Filmreihe "Fifty Shades of Grey" dürfen Jamie Dornan aber dennoch bald in Action bewundern. "Fifty Shades Darker" kommt am 9. Februar 2017 in die deutschen Kinos. Die bisherigen Trailer versprechen, dass es auch in der Fortsetzung heftig zur Sache geht. Außerdem soll die prickelnde Lovestory um die brave Studentin Anastasia Steel und den heißblütigen Christian Grey um einiges düsterer werden. Der zweite Teil wartet neben heißen Sexszenen auch mit einem hochkarätigem Cast auf. So stoßen unter anderem Kim Basinger (63) als Elena Lincoln und Eric Johnson (37) als Jack Hyde dazu. Und die Neuzugänge sorgen für jede Menge Spannung in der Story. Fans dürfen gespannt sein.