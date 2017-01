"Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan Kein Freund von Christian Grey 20.01.2017 10:05 Uhr / sk

Die Fans lieben Jamie Dornan in seiner Paraderolle, in der er auch in "Fifty Shades of Grey 2" wieder zu sehen sein wird. Der Beau selbst findet aber eher weniger Gefallen an seinem Charakter. Sein Kumpel würde Christian Grey im wahren Leben nicht.

In "Fifty Shades of Grey 2" schlüpft Jamie Dornan (34) erneut in die Rolle, die ihn weltberühmt machte: die des geheimnisvollen Milliardärs und Fetisch-Fans Christian Grey. Doch während vermutlich viele, vor allem weibliche, Fans gerne mal ein Date mit Christian Grey hätten, kann sich der Filmpartner von Dakota Johnson (27) nicht vorstellen, dass er sich gut mit ihm verstehen würde. "Er gehört nicht zu der Sorte von Leuten, mit denen ich klarkomme", erklärte er im Gespräch mit dem australischen "GQ"-Magazin.

Warum Jamie Dornan im wahren Leben wohl keine Freund von Christian Grey werden würde, erklärte er auch: "Alle meine Kumpels sind locker drauf und lachen schnell – ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mit ihm in einem Pub sitze. Ich denke nicht, dass er mein Typ wäre, wenn es darum geht, Freundschaften zu schließen." Auch wenn Jamie und Christian keine Freunde werden, der britische Schauspieler hat der Figur seinen weltweiten Ruhm zu verdanken. Über den Erfolg freut sich der "Fifty Shades of Grey 2"-Hottie. Doch er sei auch froh, dass der Ruhm nicht früher kam, wie er weiter im Interview erklärte. Denn Jamie Dornan wisse nicht, wie er damit umgegangen wäre, wenn er bereits in jungen Jahren über Nacht zum Star geworden wäre. Seine Begründung: In den 30ern habe man sich mehr unter Kontrolle.

Ob die Fortsetzung der Romanverfilmung genau so erfolgreich wird, wie Teil eins, zeigt sich ab dem 9. Februar 2017. Dann startet "Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan und Dakota Johnson in den deutschen Kinos.