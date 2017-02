"Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan Krach mit Dakota Johnson? 01.02.2017 12:41 Uhr / cb

Momentan sind Jamie Dornan und Dakota Johnson schwer damit beschäftigt, "Fifty Shades of Grey 2" zu promoten. Doch dabei scheinen sich die Schauspieler aus dem Weg zu gehen. Hat es etwa zwischen ihnen nach den Dreharbeiten gekracht?

Diesen Eindruck erweckten die "Fifty Shades of Grey 2"-Darsteller am Dienstagabend, als Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) im Fernsehen auftraten – allerdings getrennt voneinander. Während die Anastasia Steele-Mimin in der "The Tonight Show" von Jimmy Fallon (42) in New York City zu sehen war, legte Jamie einen Stopp bei Jimmy Kimmel (49) in Hollywood ein.

Von schlechter Laune war allerdings nichts zu spüren. Dakota Johnson lachte jede Menge, als sie mit Jimmy Fallon über ihr Auto und "Fifty Shades of Grey 2" sprach. Hinzu kam sogar noch eine ganz besondere Darbietung: Der Moderator und die Schauspielerin präsentierten einen Sketch, in dem Jimmy Fallon in die Rolle von Christian Grey schlüpfte. Sie stellten die Kennenlernszene der beiden Hauptprotagonisten nach. Dabei mussten die beiden Teilnehmer verrückte Worte einbringen – und das ruinierte natürlich absolut die höchst erotische Stimmung, die Fans aus "Fifty Shades of Grey" kennen. Dakota Johnson musste vor Lachen weinen.

Aber warum war Jamie Dornan nicht anwesend, um den Sketch mit seiner Schauspiel-Kollegin vorzuführen? Ein gemeinsamer Auftritt wäre kurz vor dem Start von "Fifty Shades of Grey 2" sicher ein echtes Highlight gewesen. Doch stattdessen trat er bei Jimmy Kimmel auf. Ob ein echter Beef hinter dieser Trennung steckt oder ob es darum ging, möglichst viele Zuschauer zu erreichen, kann derzeit bloß gemunkelt werden.

Im Gespräch mit "Vogue" bezog die schöne Schauspielerin kürzlich Stellung zu den Gerüchten, die um sie und Jamie Dornan kursieren. Können sie sich nicht ausstehen oder haben sie gar eine Affäre? "Wir hassen uns und wir haben eine Affäre, also hat irgendwie jeder recht. Wie ist das?", lautete die kecke und natürlich nicht ganz ernst gemeinte Antwort von Dakota Johnson.