"Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan So sexy können Möbelgeräusche sein 08.02.2017 11:28 Uhr / sk

In "Fifty Shades of Grey 2" dürfte Jamie Dornan als hotter Hauptdarsteller seine Zuschauer mal wieder zum Dahinschmelzen bringen. Jetzt hat der Beau unter Beweis gestellt, dass seine Sexyness vor nichts haltmacht. Auch nicht vor langweiligen Möbelanleitungen.

Eigentlich dürfte es für seine Fans keine Überraschung sein: Jamie Dornan (34), der Star aus "Fifty Shades of Grey 2" nennt eine höchst sinnliche Stimme sein Eigen. Kein Wunder, dass da selbst die langweiligsten Inhalte zu Hitzewallungen bei den Zuhörern führen. Während sich die BSDM-Community noch etwas in Geduld üben muss, bis "Fifty Shades of Grey 2" endlich in die Kinos kommt, kann sie sich die Wartezeit nun mit einem lustigen Clip etwas verkürzen.

Zurzeit rührt Jamie Dornan gemeinsam mit Dakota Johnson (27) fleißig die Werbetrommel für den zweiten Teil der SM-Liebessaga und war daher bei "Entertainment Tonight Canada" zu Gast. Moderator Matte Babel (36) hatte eine ganz besondere Aufgabe für die "Fifty Shades of Grey 2"-Darsteller: Sie sollten eine Bauanleitung für Möbel so sexy wie möglich vorlesen. Jamie Dornan und seine Filmpartnerin meisterten die Challenge bravourös. Wer hätte gedacht, dass eine Bauanleitung für ein Bett so sinnlich daherkommt? Aber wenn Christian Grey höchstpersönlich über Bettrahmen spricht, springt bei vielen Ladys wohl das Kopfkino an.

Obwohl sich Jamie Dornan während des Interviews also als Meister des erotischen Bettgeflüsters präsentierte, müssen seine Groupies nun ganz stark sein. Der Beau verriet nämlich, dass er etwas kürzertreten wird, was heiße Sexszenen angeht. "Ich möchte wahrscheinlich keine Gewohnheit draus machen. Ich habe jetzt genug Sexszenen gemacht – wahrscheinlich genug für eine ganze Karriere davon angehäuft."

Erst einmal wird es aber ein Leinwandwiedersehen mit Jamie Dornan geben. Am 9. Februar startet der zweite Teil von E. L. James (53) Bestsellerverfilmung in den deutschen Kinos.