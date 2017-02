"Fifty Shades of Grey 2"-Star Rita Ora Becky-Fehde mit Beyoncé beendet 02.02.2017 18:00 Uhr / es

Das Beil nach der Becky-Fehde zwischen "Fifty Shades of Grey 2"-Beauty Rita Ora und "Lemonade"-Hitmakerin Beyoncé scheint endgültig begraben. Denn die britische Sängerin beglückwünscht Queen Bey nun hellauf begeistert zu deren Schwangerschaft.

"Yay! Herzlichen Glückwunsch! So wunderschön!" freut sich "Fifty Shades of Grey 2"-Mimin Rita Ora (26) über die süßen Babynews von niemand Geringerem als Beyoncé (35) und teilt dazu das süße Schwangerschaftsbild der Sängerin auf Instagram. Es scheint kein böses Blut zwischen den beiden Musikerinnen zu geben. Das war nicht immer so.

Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2016 überraschte Beyoncé mit dem Release ihres Albums "Lemonade". Insbesondere der Song "Sorry", der von Betrug handelt, schockte die Fans. In dem Track heißt es nämlich unter anderem: "Er will mich nur, wenn ich nicht da bin. Er ruft lieber Becky mit dem schönen Haar an." Schnell wurden Gerüchte laut, dass der Song davon handele, wie Beyoncé von ihrem Mann Jay Z (47) betrogen wird. Schließlich wurde dem erfolgreichen US-Rapper schon die eine oder andere Affäre nachgesagt.

Infolgedessen überschlugen sich die Spekulationen regelrecht, wer eigentlich mit Becky gemeint ist. Und neben Rachel Roy (43) rückte vor allem auch "Fifty Shades of Grey 2"-Starlet Rita Ora in das Visier der Öffentlichkeit. Fans vermuteten sie hinter "Becky mit dem schönen Haar". Doch die britische Sängerin bestritt dies und verteidigte sich umgehend auf Twitter: "Ich habe nichts als Respekt für Beyoncé. Lasst uns einfach 'Lemonade' genießen", schrieb die 26-Jährige. Bis heute hat Beyoncé die wahre Identität von Becky nie enthüllt. Doch auch wenn der Song vom Fremdgehen handelt, erscheint ihre Ehe zu Jay Z gefestigter als je zuvor. Schließlich erwartet das Musikerpaar nun Zwillinge.

Derweil hat es sich Co-Songwriterin Diana Gordon aber nicht nehmen lassen, die Spekulationen um "Sorry" zu kommentieren. Sie verriet im Interview mit "Entertainment Weekly", dass nicht "Fifty Shades of Grey 2"-Aktrice Rita Ora hinter Becky stecke. Denn Becky gebe es gar nicht. Sie sei vielmehr ein Synonym für Betrug. "Ich habe mich totgelacht, weil das so albern ist", klärte Diana Gordon auf.