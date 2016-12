"Fifty Shades of Grey 2"-Star Rita Ora Hungern für den Erfolg? 28.12.2016 12:00 Uhr / es

Während die meisten sich an den Festtagen einige Kilos angefuttert haben, nutzte "Fifty Shades of Grey 2"-Star Rita Ora die Weihnachtszeit, um abzunehmen. Hungert die Musikerin etwa für den Erfolg vor der Kamera?

"An den Feiertagen versuche ich, eine Diät zu machen", sagte die "Fifty Shades of Grey 2"-Darstellerin im Gespräch mit dem US-Portal "Access Hollywood Live". Bei der Entschlackungskur setze Rita Ora (26) auf ihre eigenen Kochkünste, mit denen sie ihre Liebsten auch an Weihnachten verwöhnte. Da sie jedoch zum ersten Mal für die fünf Familienmitglieder Essen zubereitete, war sich die "Fifty Shades of Grey 2"-Schönheit vor dem Fest der Liebe nicht sicher, ob ihr Rezepte auch gut ankommen würden. "Es wird interessant. Ich glaube aber nicht, dass jemand etwas essen wird, wenn sie es [das Essen] sehen." Rita Ora gesteht, dass sie generell "nicht der beste Koch der Welt" sei.

Viele Fans dürften sich jedoch fragen, warum die 26-Jährige es überhaupt für nötig hält, sich auf Diät zu setzen. In Musikvideos und Covershootings präsentiert sich die Sängerin des Öfteren mit wenig Stoff am Leib und macht dabei stets eine gute Figur. Zugeknöpft wird sich Rita Ora hingegen bei "Fifty Shades of Grey 2" zeigen. Für die schlüpfrigen Szenen werden sich wie beim ersten Teil wieder Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) verantwortlich zeigen. Obwohl Rita Ora in der Fortsetzung des Erotik-Dramas nur einen Gastauftritt haben wird, sei sie "so glücklich, ein Teil dieses Franchises zu sein", wie sie im Interview mit "Billboard" verriet.

Bis Rita Ora in ihrer Rolle als Mia Grey auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, ist noch ein wenig Geduld gefragt. "Fifty Shades of Grey 2" startet am 9. Februar in den deutschen Kinos.