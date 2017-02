"Fifty Shades of Grey 2"-Star Zayn Malik Knallharte Abrechnung mit Kritikern 07.02.2017 10:03 Uhr / cb

Mit dem Song zu "Fifty Shades of Grey 2" feiert Zayn Malik erneut einen Erfolg. Dennoch wird der Musiker immer wieder kritisiert. Jetzt hat er verbal gegen seine Hater zurückgeschlagen.

Nicht erst mit dem "Fifty Shades of Grey 2"-Song "I Don't Wanna Live Forever", bereits zuvor hat Zayn Malik (24) bewiesen, dass er auch ohne seine ehemaligen "One Direction"-Kollegen Harry Styles (23), Louis Tomlinson (25), Liam Payne (23) und Niall Horan (23) erfolgreich ist. Für die Absage von Auftritten aufgrund von Angstattacken musste der britische Beau allerdings viel Kritik einstecken, manche legten ihm sogar nahe, komplett aus dem Musikgeschäft auszusteigen. Doch das ist für ihn keine Option, wie er nun eindringlich auf Twitter erklärte – und dabei gleich mit seinen Kritikern abrechnete.

"Ich erinnere mich, wie jemand vor einiger Zeit zu mir sagte, Musik wäre nicht mein Ding und ich sollte es vielleicht mit etwas anderem probieren", schreibt Zayn Malik, bevor er in einem anderen Tweet hinzufügt: "Ich schätze, wir sind alle gut darin, Dinge zu tun, die wir nicht tun sollten." Eine Aussage, über die sich die Fans des ehemaligen "One Direction"-Stars riesig freuen dürften. Denn der Musiker macht kein Geheimnis daraus, wie sehr ihm die Panikattacken zu schaffen machen. So erklärte der "Fifty Shades of Grey 2"-Hottie nach der Absage des "Capital Summertime Ball" im Juni 2016 seinen Followern auf Twitter: "Leider hat mich eine Angststörung voll erwischt, die mich seit Monaten vor Life-Auftritten verfolgt."

Momentan sorgt Zayn Malik in den sozialen Netzwerken mit neuer Musik für Aufsehen, fleißig rührt er die Werbetrommel für sein Duett mit Taylor Swift (27): Den Track "I Don't Wanna Live Forever", der als Titelsong im neuen Film von Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) zu hören ist, "Fifty Shades of Grey 2- Gefährliche Liebe".