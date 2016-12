"Fifty Shades of Grey" inspiriert Joe Jonas Sex-Nachhilfe mit SM-Roman 21.12.2016 17:40 Uhr / lm

"Fifty Shades of Grey" liefert Joe Jonas offenbar die Inspiration für seine Musik und sein Sexleben. Über Letzteres sprach der "DNCE"-Sänger nun ganz offen.

Wenn es nach Joe Jonas (27) geht, kann man aus "Fifty Shades of Grey" noch einiges lernen. In einem Interview mit der "Cosmopolitan" verriet der 27-Jährige nun: "'DNCE'-Fans werden Gefallen an unserem Song 'Be Mean' finden. Es geht darum, mit jemanden auf der gleichen Wellenlänge zu sein – ob nun ans Bett gefesselt zu werden, Handschellen zu benutzen oder Rollenspiele zu machen. Es ist unser Wink zu 'Fifty Shades of Grey'. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber vielleicht sollte ich - zu Recherchezwecken, versteht sich."

Hat Joe Jonas damit etwa gestanden, sich "Fifty Shades of Grey" anzuschauen, um einige der dort gezeigten Szenen einmal selbst auszuprobieren? Doch dabei sollte es nicht geblieben sein. Das ehemalige Mitglied der "Jonas Brothers" sprach auch ziemlich offen über sein eigenes Sexleben und vor allem über die Orte, an denen er bereits das Vergnügen hatte. "Ich habe mal in einem Fahrstuhl mit jemanden rumgemacht. Aber Sex in einem Fahrstuhl steht immer noch auf meiner Liste. Da waren auch einige Toiletten. Aber Sex auf einer Flugzeugtoilette ist zu hundert Prozent noch auf meiner Liste. Offensichtlich kann man dafür sogar ins Gefängnis kommen. Aber vielleicht kann man der Stewardess einen Hundertdollarschein zu stecken und sie würde sagen 'Ich versteh dich, Kumpel!'", gestand der "DNCE"-Sänger.

Bei solchen Aussagen ist es nahezu unvorstellbar und kaum zu glauben, dass Joe Jonas "Fifty Shades of Grey" noch nicht gesehen hat – vor allem, wenn es darum geht, Frauen kennenzulernen: "Ich versuche mit Frauen zunächst auszugehen, bevor ich sie meiner Gruppe vorstelle. Es ist schwierig, sie auszuführen. Ich könnte kreativer sein. Es ist einfach, essen zu gehen, aber ich könnte auch versuchen, etwas in der Küche auszupeitschen." Ziemlich schmutzige Gedanken, die der ehemalige "Jonas Brothers" da hat.