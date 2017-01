"Fifty Shades of Grey" mit Jamie Dornan Kommt nun das SM-Musical? 18.01.2017 15:01 Uhr / lm

Liebhaber von Musicals und "Fifty Shades of Grey" dürften bei dieser News vollkommen aus dem Häuschen sein: Die Erfolgsgeschichte soll auf die große Bühne kommen.

Ab dem 9. Februar geht es in den Lichtspielhäusern wieder heiß und hart her: "Fifty Shades of Grey 2" läuft an und bereits in einem Jahr soll der dritte Teil folgen. Wer es nicht so mit Kinofilmen hat und die Bücher schon auswendig kennt, kommt demnächst vielleicht anderweitig auf seine Kosten.

Die Liebesabenteuer der "Fifty Shades of Grey"-Filme mit den Hauptdarstellern Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) basieren auf den Romanen von E. L. James (53) und die Erfolgsautorin bestätigte der britischen "Sun", es gäbe erste Gespräche, die Geschichte als Musical zu produzieren. "Jemand hat mich gefragt. Wer weiß? Sag niemals nie", sagt die 53-Jährige geheimnisvoll.

Auskunftsfreudiger ist ein "Theaterinsider", wie das britische Blatt seine Quelle nennt. "Es gibt einen gigantischen Hype um die Bücher und die Produzenten wissen, dass eine Bühnenadaption innerhalb von Minuten ausverkauft wäre", so der Informant und bestätigt, dass man bereits verhandle. Er sagt aber auch, dass es Jahre dauern kann, bis die SM-Spielchen von Christian Grey und Anastasia Steele als Musical kommen. Es sei eine aufwendige Planung notwendig.

Die Idee ist kaum ausgesprochen, da gibt es neben enthusiastischen Reaktionen schon die ersten Zweifler. Es sei schwer vorzustellen, dass der Charme aus den Büchern und die harte Filminszenierung im legendären "Red Room" auch in einem Musical funktionieren würden. Die Zukunft wird zeigen, ob sich Produzenten mit E. L. James einigen können und einen Plan haben, wie sie die schwierige Aufgabe meistern, düstere Sexfantasien mit Tanzelementen und viel Gesang zu kombinieren.

Bis dahin erfreuen sich Fans in "Fifty Shades of Grey 2" zunächst an Christian Grey (Jamie Dornan) und Anastasia Steele (Dakota Johnson), deren SM-Sex-Abenteuer im Sequel zu einer gefährlichen Liebe werden. Gelingt es der Uni-Studentin den jungen Milliardär mit dem brutalen Fetisch zu ändern? Sie wäre offenbar nicht die Erste, die scheitert.