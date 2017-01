"Fifty Shades of Grey"-Star Rita Ora Schamlose BH-Show im Vollrausch? 10.01.2017 14:04 Uhr / tr

Was ist denn bei Rita Ora los? Die Sängerin, die auch im neuen "Fifty Shades of Grey"-Streifen mitspielt, teilte auf ihrer Instagram-Seite einige ziemlich schamlose Bilder. Im Kommentar legt sie dann noch die Vermutung nahe, dass sie nach einer wilden Party einen Filmriss hatte.

Ob sich Rita Ora (26) etwa vom heißen Dreh zu "Fifty Shades of Grey" inspirieren ließ? Den Eindruck machen zumindest aktuelle Bilder der Britin. Dass die es gerne etwas freizügiger mag, dürfte die Fans nicht sonderlich überraschen, aber bisher bewies Rita dabei immer Klasse. Auf diesen Instagram-Schnappschüssen hingegen lässt sich die Schöne etwas zu sehr gehen – jedenfalls für den Geschmack der Hater. Nur mit einem knappen Höschen und einem BH bekleidet, enterte sie allem Anschein nach den Pool und posierte dort in aufreizender Haltung.

Ein Pic zeigt, wie Rita Ora keck die Hüfte zu einer Seite neigt und dabei herausfordernd in die Kamera schaut. Auf einem zweiten hält sie mit beiden Hände über Kreuz ihren BH fest, der offenbar droht, herunterzufallen. Anders als bei Shootings für Hochglanzmagazine wurde bei diesen Fotos nichts geschönt – die "Fifty Shades of Grey"-Beauty kann sich mit ihren Kurven sehen lassen. Weniger toll als die heißen Aussichten ist allerdings der Kommentar zu den Bildern. Hier schreibt der Co-Star von Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27): "Ich kann mich daran nicht erinnern … also gibt es keine Überschrift." Hatte die Sängerin etwa einen Filmriss nach zu viel Alkohol?

Verraten will Rita Ora das nicht, vielleicht aus Angst, dass sie damit ihrem Image und eventuell sogar "Fifty Shades of Grey" schaden können? Denn der Streifen läuft im Februar in den Kinos an. Auf der anderen Seite hätte sie die sexy Fotos wohl nicht gepostet, wenn sie sich Sorgen um ihre weiße Weste machen würde. Den Fans gefällt es jedenfalls.