"Fifty Shades of Grey"-Star über Jamie Dornan "Wir haben eine Affäre" 16.01.2017 13:38 Uhr / sk

Ihre Rolle als Anastasia Steele verlangt "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson sowohl körperlich als auch emotional einiges ab. Wie es war die Sex-Szenen mit Jamie Dornan zu drehen und was es mit den Gerüchten über sie und ihren Co-Star auf sich hat, darüber sprach sie nun ganz offen.

Der Countdown läuft: Am 9. Februar wird es mit "Fifty Shades of Grey 2" wieder ordentlich heiß in den Kinos. Bereits einige Trailer und Teaser geben einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Zuschauer und vor allem Zuschauerinnen kommenden Monat auf der großen Leinwand erwarten dürfen. Und dabei wird vor allem eines deutlich: Es wird ganz schön sexy.

Wie es war die Sex-Szenen für "Fifty Shades of Grey" mit Jamie Dornan (34) zu shooten, darüber sprach Dakota Johnson (27) nun in der Februarausgabe der "Vogue". Dort verriet die Schauspielerin in einem Interview: "Nacktheit ist eine interessante Sache für einen Schauspieler. Jamie und ich haben so lange und so eng miteinander gearbeitet. Es gab keine Hemmungen, und es war sehr ehrlich und sehr vertraut. Aber ich meine, was für ein Spiel! Was wäre, wenn sich herausgestellt hätte, dass er ein totaler Arsch ist."

Gleichzeitig nutzte der "Fifty Shades of Grey"-Star aber auch die Gelegenheit, die Gerüchte über sie und Jamie Dornan aus dem Weg zu räumen. Denn während einige behaupten, dass sich die Schauspieler überhaupt nicht ausstehen können, spekulieren andere aufgrund der heißen Sex-Szenen wiederum, dass Dakota Johnson und der Schönling eine heimliche Affäre haben. Und was soll man nun glauben? "Wir hassen uns und wir haben eine Affäre, also hat irgendwie jeder Recht. Wie ist das?," gab Dakota Johnson scherzhaft zu verstehen.