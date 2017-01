"Game of Thrones"-Beauty Sophie Turner Schwer verliebt auf "Golden Globes 2017"-Party 10.01.2017 09:41 Uhr / es

"Game of Thrones"-Star Sophie Turner hat genug von Heimlichtuerei: Die Schauspielerin turtelte zärtlich mit Sänger Joe Jonas auf der HBO-Afterparty nach der Verleihung der "Golden Globes 2017".

Die Awardshow hatte die "Game of Thrones"-Aktrice noch alleine besucht. Doch auf der anschließenden Feier gesellte sich Joe Jonas (27) an Sophie Turners (20) Seite. Er verbrachte den ganzen Abend mit seiner neuen Flamme, die beiden konnten keine Sekunde voneinander lassen. "Sie waren unzertrennlich", sagte ein Bekannter laut der US-Klatschseite "Hollywood Life". "Er hatte seine Arme um sie gelegt, hielt ständig ihre Hand oder fummelte überall an ihr rum", berichtete die unbekannte Quelle. Demnach gefiel Sophie Turner der ununterbrochene Körperkontakt ihres aktuellen Lovers.

Bisher hatte sich das Paar in der Öffentlichkeit noch nicht gezeigt, obwohl über eine Beziehung zwischen dem "Game of Thrones"-Star und dem Sänger schon lange gemunkelt wurde. Nun scheinen Sophie Turner und Joe Jonas nicht mehr hinter dem Berg zu halten. "Sie machten ein bisschen rum, dann holten sie sich was zu essen und ein paar Stunden später verabschiedeten sie sich, Hand in Hand, sehr verliebt", verriet die Quelle weiter.

Auf dem roten Teppich zuvor war Sophie Turner noch alleine aufgetaucht. Lediglich "Game of Thrones"-Schwester Maisie Williams (19) leistete ihr vor Beginn der "Golden Globes 2017" Gesellschaft. Ob Joe Jonas bei der nächsten Awardshow dann gleich an der Seite der hübschen Serien-Darstellerin zu sehen sein wird?

Anfang November tauchten erstmals Fotos auf, die auf eine Romanze der beiden hindeuteten. Am 5. November saßen Sophie Turner und Joe Jonas während eines "Kings of Leon"-Konzertes in Amsterdam aneinandergekuschelt auf der Tribüne. Vor Kurzem postete die "Game of Thrones"-Darstellerin auf Instagram ein Foto von Joe Jonas, das sie auf einer gemeinsamen Bootstour geschossen hatte. Nun also der erste offizielle Auftritt des jungen Paares bei der HBO-Senderparty nach den "Golden Globes 2017". Es wird vermutlich nicht der letzte gewesen sein.