"Game of Thrones" meets "Golden Globes 2017" Liebevolle Begegnung auf rotem Teppich 09.01.2017 11:35 Uhr / or

Bei den "Golden Globes 2017" ging "Game of Thrones" leider leer aus. Eine Enttäuschung für die Serienmacher und -darsteller, doch für einige von ihnen zählt sowieso nur eines: die Freundschaft, die sie während der Dreharbeiten geschlossen haben.

Dass sich die "Game of Thrones"-Darstellerinnen Sophie Turner (20) und Maisie Williams (19) blendend verstehen, ist kein Geheimnis. Auf den Verleihungen der "Golden Globes 2017" bewiesen die beiden jedoch umso mehr, wie tief ihre Freundschaft ist. Während beide den roten Teppich betraten, um sich dem Blitzlichtgewitter zu stellen, sorgte die Sansa-Mimin dafür, dass ihre Serienschwester gut aussieht. Sie zupfte ihr Kleid zurecht und setzte die Schleppe perfekt in Szene.

Sophie Turner trug ein atemberaubendes Louis Vuitton-Kleid, das mit einem großen Schlitz ihre hübschen Beine freilegte. Maisie Williams hingegen strahlte in einem gelben bodenlangen Kleid. Auf Instagram ließ sie ihre Follower später wissen, dass sie sich bei der Wahl ihres Outfits von Belle aus "Die Schöne und das Biest" hat inspirieren lassen. Und tatsächlich sah sie aus wie eine Märchenprinzessin – nicht zuletzt aufgrund der liebevollen Hilfe ihrer BFF.

Es ist nicht die erste Geste, mit der die beiden beweisen, wie nah sie sich stehen. Regelmäßig laden sie gemeinsame Selfies auf den sozialen Netzwerken hoch und haben sich sogar ein Freundschaftstattoo stechen lassen. Ein Glück, dass die beiden durch "Game of Thrones" zueinandergefunden haben.

Ihre Unterstützung dürfte Sophie Turner, Maisie Williams und Co. den Abend versüßt haben. Die Erfolgsserie "Game of Thrones" war bei den "Golden Globes 2017" unter anderem in der Kategorie "Fernsehserie – Drama" nominiert, ging aber leer aus. "The Crown" holte sich den Sieg. Und auch Lena Headey (43), die in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" zur Wahl stand, musste den Preis einer andere überlassen: Olivia Colman (42) aus "The Night Manager" nahm die begehrte Trophäe mit nach Hause.