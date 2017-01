"Game of Thrones" Staffel 7 Das können Fans vom Prequel erwarten 02.01.2017 17:55 Uhr / es

"Game of Thrones" Staffel 7: Das können Fans vom Prequel erwarten

Erst kürzlich wurde bekannt, dass "Game of Thrones" nicht nur mit Staffel 7 und 8 in eine nächste Runde geht, sondern auch ein Prequel folgen soll. Zu bisherigen Inhalten wollte sich bislang niemand äußern, aber gewisse Szenarien werden schon jetzt hoch gehandelt.

Fans von "Game of Thrones" wissen, dass die Haupthandlung mit Staffel 7 und 8 ein Ende findet. Umso freudiger nahmen sie die Neuigkeit auf, dass ein Prequel folgen soll, das einen gewissen Handlungsstrang aufgreift und forterzählt. Welcher das sein wird, bleibt noch immer geheim – was vielleicht auch daran liegt, dass sich die Serienmacher noch nicht festlegen konnten. Im Internet wird jedoch schon jetzt heiß diskutiert, welche Szenarien sich für die Fortsetzung anbieten würden.

Zum einen wäre da die Möglichkeit, Robert Baratheons Rebellion zu erzählen. Diese Geschichte würde vor dem "Game of Thrones"-Handlungsstrang ansetzen und erklären, wie es zu den Geschehnissen aus Staffel 1 kommen konnte. So könnte gezeigt werden, wie sich die Baratheons mit den Starks verbündet haben, um den irren König vom Thron zu stoßen. Viele Hauptprotagonisten würden sich hierfür am Set wiedertreffen: Jamie Lannister, der dem König das Leben nimmt, der junge Ned Stark, vielleicht sogar der kleine Jon Schnee.

Ebenfalls denkbar: Die Entstehungsgeschichte der Weißen Wanderer. Kurz vor Staffel 7 haben Zuschauer von Bran erfahren, dass die angsteinflößenden Wesen von den Kindern des Waldes ins Leben gerufen wurden. Die Kinder des Waldes waren gewissermaßen die ersten Bewohner von Westeros. Als die Menschen einfielen, versuchten sie ihren Lebensraum zu verteidigen, doch es war vergeblich: Ihre Waffen waren zu schwach. Deshalb erschufen sie die Anderen, sprich die weißen Wanderer, und verloren die Kontrolle über sie. Eine neue Kreatur war erschaffen, die ihre ganz eigene Geschichte hat. In Staffel 7 werden die schaurigen Wesen sicher auch gezeigt, aber ihre Vorgeschichte würde sich durchaus für ein Prequel von "Game of Thrones" anbieten.

"Games Radar" berichtet von dem Favoriten des Buchautors George R. R. Martin (68). Dieser würde offensichtlich gerne die Geschichte von "Heckenritter", die er ebenfalls schon als Fantasy-Novelle niedergeschieben hat, verfilmen. Sie spielt rund ein Jahrhundert vor den Ereignissen der Serie "Game of Thrones" und erzählt von einem Knappen namens Dunk, der ein Ritter werden will. Ser Duncan, wie er schließlich genannt wird, begeistert durch Talent und mit seinem großen Ehrempfinden – aber wohin leitet ihn der Weg und welchen Einfluss wird er auf das Königreich haben? Eine packende Story, die nach Staffel 7 und 8 von "Game of Thrones" sicher wieder Millionen in ihren Bann ziehen würde.