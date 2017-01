"Game of Thrones" Staffel 7 Dieser tote Charakter kehrt zurück 18.01.2017 12:12 Uhr / wa

Achtung, Spoiler! Nachdem ein Charakter in "Game of Thrones" einen ziemlich schaurigen Abgang hinlegte, kursieren nun Gerüchte, dass er in Staffel 7 wiederkommen könnte – und Fans rasten aus.

Ein schockierendes Highlight von "Game of Thrones" war sicher das Massaker bei der Roten Hochzeit. Kurz vor Staffel 7, am Ende der letzten Season, folgte dann die Rache. Kurz nachdem Walder Frey, der das Blutbad initiierte, das Fleisch seiner Söhne vorgesetzt bekommt, tötet ihn Arya Stark. Für Fans der Stark-Familie ein Triumph, den sie so schnell nicht vergessen werden. Aber wie es bei "Game of Thrones" nun mal so ist, sind Tote nicht immer auch wirklich tot – denkt man beispielsweise an Jon Schnee aka Kit Harington (30).

Und so sieht es ganz so aus, als würde Walder Frey, gespielt von David Bradley (74), wiederaufleben und in Staffel 7 sein Comeback feiern – jedenfalls wenn man der offiziellen Talentagentur "united agents" Glauben schenken kann. In dem Portfolio des Schauspielers werden hier nämlich nicht nur Auftritte in Season 1, 2 und 6 aufgeführt, sondern auch in Staffel 7. Dabei waren sich Zuschauer absolut sicher, dass Walder Frey die Attacke von Arya Stark bei bestem Willen nicht überlebt haben könnte.

Wie seine Wiederkehr gestaltet sein wird, ist derweil nicht bekannt. So wäre es natürlich genauso gut denkbar, dass Arya Stark sein Gesicht aufzieht, um Rache in seinem Namen zu üben – beispielsweise um weitere Söhne zu töten. Aber das sind nur Spekulationen, in welcher Form Walder Frey in Staffel 7 von "Game of Thrones" wieder das Cast aufmischt, wird sich zeigen müssen. Maisie Williams (19), die Arya spielt, ist jedenfalls schon total aus dem Häuschen. Im Gespräch mit einem Radiosender teaserte sie: "Zuschauer sollten sehr, sehr aufgeregt sein." Die Fortsetzung soll im Sommer 2017 ausgestrahlt werden.