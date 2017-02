"Game of Thrones" Staffel 7 Muss dieser Charakter sterben? 04.02.2017 09:20 Uhr / am

Achtung, Spoiler! Noch bevor Staffel 7 von "Game of Thrones" überhaupt angelaufen ist, beginnen die Fans zu spekulieren, wer den Serientod sterben muss. Besonders bei einem Charakter scheinen sich viele Anhänger sicher zu sein, dass dieser sein Leben lassen muss.

"Game of Thrones" nähert sich mit Staffel 7 und 8 dem endgültigen Ende. Und wie Fans wissen, müssen viele Charaktere sterben. Deshalb beginnen sie schon jetzt wie wild zu spekulieren, wessen Kopf als nächster rollt. Ganz oben mit dabei scheint ihrer Meinung nach Theon Graufreud zu sein. Die Zuschauer sind "Metro" zufolge sehr überrascht, dass die Rolle, die von Alfie Allen (30) verkörpert wird, überhaupt noch am Leben ist.

Vor Staffel 7 befand sich der "Game of Thrones"-Charakter unter den Fittichen des Superschurken Ramsay Bolton, der ihn zu einer schwachen und unterwürfigen Figur gemacht hat. Theon Graufreud musste sich unterwerfen, legte seine Identität ab und wurde zu Stinker, der kaum überlebensfähig wirkte. Jetzt, da sein Meister auf brutale Weise ermordet wurde, fragen sich Fans, wie er weitermachen soll. Wird er seine Identität als Theon Graufreud wieder annehmen und als Krieger wiederauferstehen oder doch tatsächlich sterben?

"SportsBettingExperts.com" befragte rund 10.000 Facebook-Fans, welcher "Game of Thrones"-Charakter in Staffel 7 als nächstes fallen müsste. Mit 1.422 Stimmen lag Alfie Allen alias Theon Graufreud auf Platz eins. Sie scheinen also nicht an ein Revival des einstigen Stark-Freunds zu glauben.

Auf Platz zwei in dem Ranking landete Melisandre, die rote Priesterin. Ob es sie aber wirklich treffen wird, ist äußerst fraglich. Immerhin verfügt sie über den magischen Halsreif, der sie sicherlich schützen wird. Was aber in Staffel 7 tatsächlich passiert und ob bei "Game of Thrones" Theon Graufreud und die Priesterin überleben, wird sich erst mit Ausstrahlung der neuen Folgen herausstellen.