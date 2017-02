"Game of Thrones" Staffel 7 Schockierende Erkenntnis für Jon Schnee 07.02.2017 10:35 Uhr / tr

Während aufmerksame Zuschauer bereits vor Staffel 7 von "Game of Thrones" herausfinden konnten, wer die Eltern von Jon Schnee sind, lebt der Schauspieler selbst in Unwissenheit. Doch das könnte sich schon bald ändern – in einem schockierenden Moment.

Achtung, Spoiler! Eine neue "Game of Thrones"-Fantheorie, die auf "Reddit" erschien, will wissen, wie Jon Schnee in Staffel 7 die bahnbrechende Erkenntnis erlangen wird. Der Moment soll den Zuschauern den Atem rauben. Obwohl sie bereits erfahren haben, dass nicht Ned Stark der Vater von Jon Schnee alias Kit Harington (30) ist, weiß der frisch ernannte König des Nordens bislang nichts zu seiner wirklichen Herkunft. Er ist der Sohn von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen, aufgezogen von Ned.

Bislang gab es für Jon Schnee keinen Anlass, seinen Vater anzuzweifeln. Und dennoch ist sich ein Fan sicher, dass es in Staffel 7 endlich dazu kommen wird, dass der "Game of Thrones"-Charakter die Identität seiner wahren Eltern erkennt. In dem Forum berichtet ein User, dass er überzeugt ist, dass ein "Grab für Jon in der Winterfell-Krypta vorbereitet sei, versteckt in den unteren Ebenen." Dieses hat der Publikums-Liebling bislang nur nie entdeckt. In dem Grab würden schließlich die Namen seiner Erzeuger in Stein gemeißelt stehen.

Der Fan prophezeit, dass Jon Schnee auf seine Ruhestätte treffen wird. Anlass dafür bietet seine Anwesenheit in Winterfell. Er will seinem toten Vater gedenken, indem er sein Grab aufsucht, das jedoch leer ist. Auf seiner Suche begibt er sich in die unteren Ebenen, die ihm den Zugang erschweren. "Sein Weg ist blockiert durch Schutt und Bruchgestein von dem Zusammenbruch. Er überlegt, wieder zurückzugehen, doch irgendetwas hinter der Behinderung erregt seine Aufmerksamkeit. Er beginnt, Steine beiseite zu rücken und findet ein weiteres leeres Grab. Er klettert über die Trümmer, geht zu dem Grab und hält eine Fackel in der Dunkelheit und wischt den Staub von der Platte."

In diesem Moment sieht Jon Schnee die Inschrift, die offenbart, dass Lyanna und Rhaegar seine Eltern sind. Ein schockierender und bahnbrechender Moment, der sein Leben auf den Kopf stellt. Tatsächlich könnte der User mit seiner Theorie zu Staffel 7 recht behalten. In den "Game of Thrones"-Büchern von George R. R. Martin (68) hatte Jon Schnee wiederholt Träume davon, wie er die Krypta betritt. Bis die Zuschauer diese Szene womöglich zu Gesicht bekommen, wird jedoch noch etwas Zeit vergehen.