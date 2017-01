"Game of Thrones" Staffel 8 Neue Details zu finaler Season enthüllt 28.01.2017 09:20 Uhr / or

In Staffel 8 von "Game of Thrones" erhält ein neuer Charakter Einzug. Jüngst wurde bekannt, dass ein australischer Schauspieler sich dem Cast anschließen wird.

Und dieser Darsteller ist kein geringerer als Brendan Cowell (40), der in Staffel 8 von "Game of Thrones" seine Fähigkeiten unter Beweis stellen wird. Das berichtet jedenfalls die Fanseite "Watchers On The Wall". Demnach soll der Australier Harrag von den Eisenmännern in insgesamt drei Folgen mimen.

Dem Portal zufolge hätten die Castings bereits im August des vergangenen Jahres stattgefunden. Die Produzenten suchten angeblich nach einem "Krieger zwischen 35 und 45 Jahren". "Der Charakter ist ein robust aussehender Rabauke, mit den Kampfkräften eines Pit Bulls und der Schauspieler muss sehr gut kämpfen können", soll es in der Ausschreibung geheißen haben. Das trifft absolut auf Harrag zu, der als Teil der Eiseninsel-Dynastie neben Theon Graufreud eine Nebenrolle in den Büchern von George R. R. Martin (68) spielt.

Angeblich soll Brendan Cowell allerdings in Staffel 8 von "Game of Thrones" eine gewichtigere Rolle spielen. Die Serienproduzenten D. B. Weiss (45) und David Benioff (46) haben offensichtlich entschieden, den Charakter auszuweiten und ihn aufzuwerten. Tatsächlich gibt es bereits einige Indizien, die dafür sprechen, dass an der Theorie etwas dran ist. Brendan Cowell wurde vergangenes Jahr am Set des Fantasy-Epos gesehen, als Staffel 7 in Spanien und Frankreich gedreht wurde.

Brendan Cowell schließt sich also in letzter Minute dem Cast rund um Kit Harington (30), Emilia Clarke (30) und Co. an. Staffel 8 soll die finale Season werden, mit der die Fantasy-Geschichte abgeschlossen wird. Bislang hieß es, dass die Staffel lediglich sechs Folgen umfassen sollte. Doch kürzlich wurde bekannt, dass Programmchef Casey Bloys sich "Entertainment Tonight" zufolge über weitere Episoden freuen würde – genau wie die zahlreichen Fans von "Game of Thrones".