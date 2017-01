"Game of Thrones" Staffel 8 Verlängerung der Season möglich 16.01.2017 15:34 Uhr / tr

Bislang war Common Sense, dass die finale Staffel 8 von "Game of Thrones" nicht mehr als sechs Folgen zeigen würde. Doch wie sich nun herausstellt, ist die Länge der Season noch nicht in Stein gemeißelt.

Die Showmacher von "Game of Thrones" sagten von Anfang an, dass die Serie inklusive Staffel 8 die Geschichte in 73 Stunden aufarbeiten soll. 60 wurden davon bislang schon ausgestrahlt, so viel bleibt also nicht mehr übrig. Die logische Folge? Staffel 7 besteht aus sieben Folgen, Staffel 8 sogar nur aus sechs. Für eingefleischte Fans ein Trauerspiel, wollen sie doch am liebsten, dass das Fantasy-Epos mit Kit Harington (30) und Co. niemals ein Ende findet. Doch das wird es, nur besteht jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass in der finalen Season ein paar weitere Folgen zu erwarten sind.

Der Programmchef Casey Bloys gab nämlich nun "Entertainment Tonight" zufolge bekannt, dass sich die Macher von "Game of Thrones" noch immer nicht geeinigt haben, wie Staffel 8 ausgestaltet werden solle. "Sie diskutieren noch darüber, wie die Staffel aussehen soll und was sie noch vorhaben. Ich werde so viele [Folgen] nehmen, wie ich nur kriegen kann. Wenn sie mir acht geben, werde ich zehn wollen. Aber das bestimmen wirklich sie. Sie werden es mich schlussendlich wissen lassen", berichtete Casey.

Somit könne er leider nicht konkret werden, aber die Hoffnung auf mehr als sechs Folgen in Staffel 8 von "Game of Thrones" ist definitiv geweckt. 2018 ist es dennoch vermutlich dann vorbei. Dann dürfen Fans noch auf ein Prequel zur Serie hoffen, das momentan ebenfalls im Gespräch ist. Allerdings würden die Macher und Autoren es nicht um jeden Preis umsetzen wollen. "Es muss sich sehr besonders anfühlen", führte Casey weiter aus. "Ich würde lieber kein Sequel haben und es dabei belassen, als etwas zu haben, das wir einfach überstürzen."