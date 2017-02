"Game of Thrones"-Star Emilia Clarke Keine Lust mehr auf Staffel 7? 03.02.2017 17:56 Uhr / es

Es sieht ganz so aus, als wären die Dreharbeiten zu Staffel 7 von "Game of Thrones" schon sehr bald endgültig abgeschlossen. Emilia Clarke postete auf Instagram einen Hinweis darauf – und es wirkt ganz so, als wäre sie durchaus erleichtert.

In Staffel 7 von "Game of Thrones" ist der Winter angebrochen. Ein raues Klima macht sich breit – kein Wunder, dass die Dreharbeiten deshalb nach hinten verschoben werden mussten. Anstatt wie gewohnt von Juli bis Dezember zu filmen, wurde der Start der Filmarbeiten zwei Monate nach hinten verlegt, in den September.

Jetzt, im Januar, scheint alles im Kasten zu sein und der Cast kann wieder in wärmere Gefilde zurückkehren. Die "Game of Thrones"-Protagonistin Emilia Clarke (30) erweckt den Eindruck, dass ihr dies besonders gut gefällt. Auf Instagram postete sie ein Video, das sie noch in der Rolle der Daenerys Targaryen zeigt. Mit ihren strahlend grünen Augen blickt sie in die Kamera und singt "I Believe I Can Fly" von R. Kelly (50) im Playback.

Dass es sich um das Ende der Dreharbeiten von "Game of Thrones"-Staffel 7 handelt, lässt sich an den Worten ablesen, die Emilia Clarke zu dem Clip teilte. "Das Gefühl, wenn du einen Tag davon entfernt bist, Staffel 7 in trockene Tücher zu bringen. ICH GLAUBE, DAS WIRD DER WAHNSINN!" Offensichtlich macht sich also eine Erleichterung breit. Kein Wunder, die vergangenen Monate waren vermutlich sehr nervenaufreibend und anstrengend für den Cast der Hit-Serie.

Immerhin stehen in Staffel 7 angeblich viele Veränderungen bevor. Wird Jon Schnee seine Rolle als König des Nordens verantwortungsbewusst übernehmen und alle anderen überwältigen? Dringt Daenerys mit ihren Drachen tatsächlich bis nach Westeros vor und tritt mit ihren Kontrahenten in Kontakt? All diese Fragen können bislang nicht beantwortet werden, aber Fans sind schon sehr gespannt, was passieren wird.