"Game of Thrones"-Star Kit Harington Heftige Gefühlsausbrüche in Flugzeugen 02.02.2017 09:58 Uhr / am

In "Game of Thrones" spielt Kit Harington den toughen Jon Schnee, im Privatleben übermannen ihn hingegen des Öfteren die Gefühle. Im Flugzeug bricht er ständig in Tränen aus – hat er etwa panische Flugangst?

Mit Ängsten hängen die emotionalen Momente des "Game of Thrones"-Stars über den Wolken offensichtlich nicht zusammen. Im Gespräch mit "ELLE" offenbarte Kit Harington (30), dass ihn solche Reisen einfach rühren. Auf die Frage, wann er zum letzten Mal geweint hätte, sagte er: "Ich weine immer im Flugzeug. Irgendetwas ist sehr romantisch daran, in einem Flugzeug zu sein und irgendwohin zu reisen, sich in dieser Höhe zu befinden..."

Dass der "Game of Thrones"-Star seine Gefühle nicht zurückhalten kann, ist ihm aber keineswegs unangenehm: "Ich weiß einen guten Heulanfall von Zeit zu Zeit zu schätzen. Es befreit manchmal. Es gibt Momente in meinem Leben, da würde ich gerne weinen, tue es aber nicht."

In solchen Zeiten ist es für ihn sehr erlösend, eine Reise anzutreten. Befindet er sich nicht im Flugzeug, macht er einen Spaziergang, der ihn ebenfalls zuweilen zu Tränen rührt. So gestand er im Interview, dass er vor ein paar Monaten die Straße entlang ging und ihn seine Emotionen überwältigten – und er sich selbst beim Weinen ertappte. Auslöser war offensichtlich ein Film, der sein Gefühlsleben auf den Kopf stellte. "Ich habe mir den Film 'Eye in the Sky' mit Helen Mirren angeschaut. Alan Rickman war zuvor verstorben und ich habe ihn in diesem Streifen gesehen – und das hat mich aufgewühlt."

Der "Game of Thrones"-Liebling scheut also keinesfalls davor zurück, offen über seine Gefühle zu sprechen. Ganz im Gegenteil: Am Ende des Interviews befand Kit Harington sogar, dass es an der Zeit wäre, mal wieder ein paar Tränen zu vergießen. Nach einer kurzen Pause sagte er: "Das letzte Mal ist schon ganz schön lange her. Ich brauche einen Heulanfall."