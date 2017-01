"Game of Thrones"-Star Kit Harington im Sextalk Pikante Details übers erste Mal ausgeplaudert 31.01.2017 12:03 Uhr / am

Bei "Game of Thrones" gehört er wohl zu einer der keuschesten Figuren, im wahren Leben hat sich Kit Harington schon früh zwischen den Laken getummelt. In einem Interview sprach er nun über sein erstes Mal.

Mit seinem ersten Mal ist der "Game of Thrones"-Hottie Kit Harington (30) offensichtlich rückblickend betrachtet nicht ganz zufrieden. Seiner Meinung nach hat er nicht lange genug gewartet, in die Welt der Lust einzutreten. Im Gespräch mit "ELLE" plauderte er pikante Details aus. So entschied er sich bereits in jungen Jahren, seine Jungfräulichkeit an den Nagel zu hängen. "Es war eine typische Teenager-Situation, auf einer Party. Ich war vermutlich zu jung", gestand der Frauenschwarm.

Auf die Nachfrage, ob er mit "zu jung" das zarte Alter von 13 Jahren meint, antwortete Kit Harington: "Nah dran." Trotzdem sei es nichts gewesen, wozu er sich gezwungen hätte. "Ich denke, das Mädchen und ich wollten es einfach. Entweder man wartet und macht es richtig, oder man ist jung und entscheidet, seine Jungfräulichkeit zu verlieren." Und offensichtlich hat sich der "Game of Thrones"-Darsteller für die zweite Variante entschieden, die sein späteres Liebesleben jedoch nicht negativ beeinflusst hat.

Erst kürzlich gestand Kit Harington im Gespräch mit "L'Uomo Vogue", dass er keine Probleme damit hat, sein Herz an jemanden zu verlieren – insbesondere, wenn diese Person Rose Leslie (29) heißt. "Wenn du dich bereits zu jemandem hingezogen fühlst und sie dann auch noch deine Angebetete in der Show spielt, ist es leicht, sich zu verlieben", so der Jon Schnee-Mime. Ihre Liebe hielten die Schauspieler lange geheim. Als sie aber schließlich bei den "Olivier Awards", vier Jahre nachdem es am Set bereits mächtig geknistert hatte, die Finger nicht voneinander lassen konnte, war alles klar. Seit dem Serientod von Rose Leslie muss sich Kit alleine durch die Serie kämpfen. In Staffel 7 wird er demnächst wieder als Jon Schnee zu sehen sein.