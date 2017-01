"Game of Thrones"-Star Maisie Williams Angst vor Tod in Staffel 7 17.01.2017 16:50 Uhr / or

Während "Game of Thrones" kurz vor Staffel 7 steht, fürchtet Maisie Williams schon jetzt, dass sie womöglich nicht lange zu sehen sein könnte. Ist ihre Figur Arya Stark etwa die erste, die in der Fortsetzung dem Krieg zum Opfer fällt?

Das scheint Maisie Williams (19) augenscheinlich selbst nicht beantworten zu können. In einem Radiointerview gab die "Game of Thrones"-Darstellerin bekannt, dass sie noch nicht weiß, wie es für sie in Staffel 7 weitergeht. "Ich weiß gar nichts. Ich stelle geschulte Vermutungen an und wir versuchen, Informationen von den Autoren zu bekommen, aber sie halten sie wirklich unter Verschluss", berichtete die Arya Stark-Mimin.

Natürlich weiß der "Game of Thrones"-Cast über die große Rahmenhandlung Bescheid. Trotzdem ist es unfassbar wichtig, dass sie keine Spoiler aussprechen. Selbst im Privaten reißen sich die Schauspieler zusammen. "Manchmal gehen wir etwas trinken und sprechen über die Show, aber wir müssen sehr vorsichtig sein, weil man nie weiß, wer alles zuhört", so Maisie Williams im Gespräch.

Aber wird Arya Stark in Staffel 7 überleben? Das kann die "Game of Thrones"-Starlet nicht sagen, weil sie wirklich keine Ahnung von dem weiteren Geschehen hat. Bereits im August letztes Jahres zeigte sich die Schauspielerin schockiert von dem Drehbuch zur neuen Season. Zu diesem Zeitpunkt erhielt sie die ersten Einblicke in das Drehbuch zur Serie. "Die Sache wird ernst", tweetete die Britin und fügte hinzu: "Ich würde damit anfangen, euch vorzubereiten." Doch daraus wurde nichts, denn offenbar überlegte es sich Maisie Williams kurzerhand anders. "Streicht das. Nichts wird euch darauf vorbereiten können. Heiliger Kuhmist!"

Ihre Ausführungen auf Social Media wirkten schon damals sehr dramatisch. Fans hoffen derweil natürlich auf ein Happy End für Maisie Williams und ihre Serien-Schwester und BFF Sophie Turner (20). Ein wenig gedulden müssen sich die Zuschauer allerdings noch, bevor sie die erhofften Antworten bekommen. "Game of Thrones"-Staffel 7 soll voraussichtlich im Sommer 2017 anlaufen.