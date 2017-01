"Game of Thrones"-Star Maisie Williams Ohne Sophie Turner ein nervliches Wrack 25.01.2017 11:34 Uhr / es

Die "Game of Thrones"-Beautys Maisie Williams und Sophie Turner sind so eng befreundet, dass Fans sie schon "Mophie" getauft haben. Insbesondere Erstere kann nicht mehr auf ihre BFF verzichten – Sophie steht ihr bei dem krassen Lebenswandel stets zur Seite.

Das gestand "Game of Thrones"-Star Maisie Williams (19) kürzlich im Gespräch mit Holly Willoughby (35) in der Fernsehsendung "This Morning": "Es ist so wunderbar, jemanden zu haben, der ebenfalls in meinem Alter aus der Normalität in diese Welt [Schauspielerei] gerissen wurde." Die Arya Stark-Mimin legte schon früh die Grundsteine für ihre Karriere in den darstellenden Künsten. Kaum hatte sie die Schule verlassen, stellte sie sich bei "Game of Thrones" vor – mit Erfolg. Die junge Schauspielerin hat so früh schon so viel erreicht, wie viele ihrer Kollegen in ihrem gesamten Leben nicht.

Kein Wunder, dass sie da zuweilen überfordert ist. Umso besser ist es, eine Seelenverwandte gefunden zu haben, deren Werdegang ganz ähnlich aussieht. "Ich liebe es, jemanden zu haben, der mir in dieser Zeit die Hand hält. Sie [Sophie Turner] ist wie eine große Schwester für mich." Und das meint Maisie Williams nicht nur bildhaft gesprochen. Erst kürzlich traten die Serien-Schwestern bei den "Golden Globes" gemeinsam auf und wirkten so vertraut. Als Holly Willoughby Maisie darauf ansprach, wusste diese zu berichten: "Es ist so beängstigend und es ist wunderbar, sie bei mir zu haben."

Denn die glitzernde Welt von Hollywood ist nach wie vor für die jungen "Game of Thrones"-Darstellerinnen eine neue Welt, die sie gerade betreten. Derweil nähert sich die Serie mit Staffel 7 dem Finale und auch dieser Umstand ist sehr aufregend für Maisie Williams. "Dieses Jahr spitzt sich wirklich zu. Es fühlt sich an, als würden wir uns auf das Finale einstellen. Jeder wird einer Probe unterzogen und muss einen steinigen Weg gehen", weiß die Aktrice zu berichten. Mehr will sie allerdings nicht verraten – Fans zu spoilern, ist für das Cast von "Game of Thrones" strengstens unterbunden. Wann Staffel 7 in Deutschland anläuft, ist derweil noch nicht bekannt gegeben worden. Angeblich soll es im Sommer so weit sein.