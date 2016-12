"Game of Thrones"-Star Richard Madden Mit Model Suki Waterhaus auf Liebeskurs 23.12.2016 12:33 Uhr / lm

Bei dem ehemaligen "Game of Thrones"-Darsteller Richard Madden hat es offensichtlich gefunkt. Berichten zufolge datet er keine Geringere als das Model Suki Waterhouse.

Richard Madden (30), der durch seine Teilnahme an "Game of Thrones" berühmt wurde und Suki Waterhouse (24) sollen sich Informanten zufolge durch gemeinsame Freunde kennen- und womöglich auch lieben gelernt haben. Besagte Plaudertasche berichtete "The Sun": "Suki und Richard haben jüngst begonnen, sich zu treffen, nachdem sie durch gemeinsame Freunde Bekanntschaft machten." Es ist also alles noch sehr frisch, die Quelle prophezeite den Frischverliebten dennoch eine gute Zukunft: "Es ist noch sehr früh, aber sie haben eine gute Verbindung und freuen sich darauf, im nächsten Jahr viel gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen."

Tatsächlich könnte die Liebelei für die beiden gerade recht kommen. Suki Waterhouse trennte sich im März letzten Jahres von ihrem Hollywood-Freund Bradley Cooper (41), der jetzt sein erstes Kind mit dem Model Irina Shayk (30) erwartet. Das Liebes-Aus der beiden kam überraschend, zumal sie schon eine gemeinsame Wohnung in London bezogen hatten. Der "Game of Thrones"-Hottie Richard Madden hingegen wurde erst kürzlich mit Laura Whitmore (31) in Verbindung gebracht, die er durch den Co-Star Kit Harington (29) traf. Bis April befand er sich in einer On/Off-Romanze mit Jenna Coleman (30).

Nur eine Person könnte der Liebe von Suki Waterhouse und Richard Madden im Wege stehen. Cara Delevingne (24), die Suki sehr nahe steht, hatte einen öffentlichen Zoff mit dem "Game of Thrones"-Darsteller. Der Robb Stark-Mime warf dem Model in einem TV-Interview vor, "zu kompliziert" zu sein. Cara zeigte sich überrascht und protestierte prompt auf Twitter: "Ich weiß nicht, wer du bist und ich denke, es ist ein wenig erbittert von einem erwachsenen Mann über eine Person zu lästern, die man nicht mal kennt."