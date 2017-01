"Game of Thrones"-Star Sophie Turner mit Joe Jonas Verliebte Grüße aus Miami 05.01.2017 12:06 Uhr / or

Die "Game of Thrones"-Beauty Sophie Turner macht gerade einen Ausflug nach Miami und schickt ihren Fans Urlaubsgrüße. Darauf zu sehen: ihr neuer Freund. Die Schauspielerin ist offensichtlich schwer verliebt.

Am Mittwoch kam die "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner (20) in Miami an und zog mit ihrem heißen Outfit alle Blicke auf sich. Ganz in Schwarz gekleidet, geschützt von einer kreisrunden Sonnenbrille, verließ sie den Flughafen. Die Auflösung, was sie in Florida machen würde, lieferte sie über Instagram. Sie teilte ein Foto von ihrem neuen Freund, mit dem sie offensichtlich einen Ausflug auf dem Wasser unternahm. Joe Jonas (27) lehnt lässig auf der Brüstung einer Jacht und pafft eine Zigarre.

Und das Rauchen scheint die beiden auf neue Level zu heben. "Miami-Benommenheit" schreibt die "Game of Thrones"-Aktrice zu dem Schnappschuss. Ob es nun die umwerfende Aussicht oder die Wirkung der Zigarre ist, die sie benebelt, lässt sich nur mutmaßen. Fest steht: Die Frischverliebten genießen eine gute Zeit miteinander und haben sich offensichtlich wirklich gefunden. Sophie Turner und der Sänger Joe Jonas werden immer häufiger miteinander gespottet. Erst kürzlich nahm die Schauspielerin ihren Freund als Date mit zu einer Hochzeit.

Kurz darauf wurde schon spekuliert, dass auch für sie bald die Hochzeitsglocken läuten sollen. Immerhin hat sich die Romanze zwischen ihnen im Eiltempo entwickelt. Anfang November kuschelten sie noch zaghaft miteinander, dann verbrachten sie das gesamte Thanksgiving-Wochenende miteinander und schließlich die Hochzeit von Freunden in Malibu. Eine Quelle berichtete dem "People"-Magazin, dass Joe Jonas es sehr ernst meint mit der "Game of Thrones"-Schönheit. Er sei bereit, mit ihr sesshaft zu werden.