"Game of Thrones" vor Staffel 7 Aussehen wie die Stars mit neuer Make-up-Linie 04.01.2017 17:41 Uhr / es

Lediglich vor dem Fernseher zu sitzen und bei "Game of Thrones" Staffel 7 mitzufiebern, reicht möglicherweise lange nicht jedem Fan. Doch kein Problem: Bald könnte man spielend leicht in die Rollen von Jon Snow, Khaleesi und Co. schlüpfen. Die erste Make-up-Linie steht in den Startlöchern!

"Game of Thrones" zum ins Gesicht schmieren? Das könnte im Rahmen der bevorstehenden Staffel 7 schon bald Realität werden: So überlegt "Storybook Cosmetics", eine eigene Make-up-Kollektion zu der Hitserie zu entwickeln und zu launchen. Für Nerds ist das längst nichts Neues, kennen sie doch bereits ähnliche Schminke-Linien für "Harry Potter" und Co. Und erste Ideen für die neuen Farbtöpfe, die Zuschauer aus dem 21. Jahrhundert in Jon Snow, der von Emilia Clarke (30) verkörperten Khaleesi und Co. verwandeln sollen, gibt es auch schon.

Am Dienstag veröffentlichte die Firma auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem unter anderem Lippenstifte sowie ein Lidschattenset und ein silbriges Puder zu sehen sind. "Eine weitere mögliche Kollektion für 2017! Auf dass HBO uns die Lizenz verkauft", heißt es zu dem Bild. Und weiter: "Wenn nur die Hälfte dieser Deals durchkommt, dann werden wir einige großartige Kollaborationen haben dieses Jahr!" Ob das "Game of Thrones"-Make-up also tatsächlich pünktlich zum Start von Staffel 7 erscheinen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar und hängt davon ab, ob HBO die Erlaubnis erteilen wird.

Fest steht: Sollte die Make-up-Linie erscheinen, dürfen sich nicht nur zahlreiche "Game of Thrones"-Fans auf wahre Hingucker in ihrem Gesicht, sondern auch im heimischen Regal freuen. So kommen die Lidschatten etwa in einer dem Buchcover nachempfundenen Hülle daher, der Rougepinsel ist einem Schwert nachempfunden, die Dose des Puders entspricht dem Eisernen Thron und die zahlreichen Lippenstifte erinnern in ihrem Äußeren an die Schale von Dracheneiern.

Die Fans sind so oder so bereits aus dem Häuschen: 15.700 Likes erhielt die am Computer gestaltete Kollage der Make-up-Linie, und auch in den Kommentaren kriegen sich alle schminkbegeisterten "Game of Thrones"-Anhänger kaum ein. Na, da kann Staffel 7 ja kommen!