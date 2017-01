"Game of Thrones" vor Staffel 7 Dieser Star crasht Dreh für Überraschungscomeback 19.01.2017 11:47 Uhr / es

"Game of Thrones" vor Staffel 7: Dieser Star crasht Dreh für Überraschungscomeback © YouTube/LastWeekTonight

Dass Staffel 7 von "Game of Thrones" bald wieder über die Mattscheiben der Welt läuft, stimmt Fans enthusiastisch. Diesen Umstand machte sich ein Star nun zunutze und platze in das Set, um seine Rückkehr ins Fernsehen zu verkünden.

Ein neuer Clip, der jetzt auf der Videoplattform "YouTube" landete, wirkt ganz so, als würde "Game of Thrones" eine große neue Ankündigung machen, bevor es mit Staffel 7 weitergeht. Zu sehen: ein Kronleuchter mit brennenden Kerzen, dahinter der Eiserne Thron. Dramatische Musik lässt Großes erwarten, die Kamera schwenkt auf den Thron und fährt geradewegs darauf zu. Dann die Ankündigung: 2017 wird die große Sonntagnacht-Show zurückkehren. Was gemeint ist? Ganz klar "Game of Thrones", doch dann folgt der Break.

Komiker und Show-Moderator John Oliver (39) schaut hinter dem Eisernen Thron hervor, wirkt bestürzt und unterbricht den Sprecher: "Oh Moment, oh, es tut mir leid, du meintest..." Und die Stimme aus dem Off korrigiert ihn: "Richtig, nicht dich." Eine scherzhafte Verwechselung, aber natürlich gut inszeniert ist. Der amerikanische Witzbold kehrt nämlich nach einer Pause endlich wieder mit seiner Show "Last Week Tonight" ins Fernsehen zurück. Dabei freuen sich Zuschauer auf gute Unterhaltung, die er schon jetzt mit seiner Ankündigung anteasert.

Aber nicht nur er kehrt zurück – dass "Game of Thrones" mit Staffel 7 in diesem Jahr auch wieder die Zuschauer erfreut, war natürlich kein Scherz. Schon jetzt häufen sich die Neuigkeiten zu dem Fantasy-Epos. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Seasons womöglich doch länger werden, als bislang vermutet. Programmchef Casey Bloys gab "Entertainment Tonight" zufolge bekannt, dass sich die Macher noch immer nicht geeinigt haben, wie das Ende der Serie gestaltet werden soll. Er würde so viele Folgen nehmen, wie er nur kriegen kann. Bleibt zu hoffen, dass er sich durchsetzt, damit Fans länger in den Genuss der Geschichte kommen.