"Game of Thrones" vor Staffel 7 Dieser Star erlebte Horror-Casting 13.01.2017 13:55 Uhr / cb

"Game of Thrones" vor Staffel 7: Dieser Star erlebte Horror-Casting © dpa

Beinahe hätte Mahershala Ali in der Serie "Game of Thrones" mitgewirkt, die bald in Staffel 7 fortgesetzt wird. Wäre da nur nicht das Casting gewesen. Denn dieses lief für den Schauspieler alles andere als optimal.

Kaum zu glauben: "Game of Thrones" geht dieses Jahr in Staffel 7 über und nun kommt raus, dass niemand Geringeres als Mahershala Ali (42) fast ein Teil des Casts geworden wäre. Doch nicht immer lief es für den Schauspieler rund, der in "Marvel's Luke Cage" aber auch in den heißen "Oscar"-Anwärtern "Moonlight" und "Hidden Figures" Erfolge feiert. Das Casting zur berühmt-berüchtigten Serie gehört unter anderem dazu.

In der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel (49) verriet Mahershalalhashbaz Ali am Mittwochabend nämlich, dass ausgerechnet das "Game of Thrones"-Casting das schlimmste Vorsprechen seines Lebens war. "Ich denke, mein Vorsprechen hat mir nur eines garantiert, und zwar, dass ich es nicht mal ansatzweise in 'Game of Thrones' geschafft habe", so der Schauspieler scherzhaft.

Mahershala Ali erklärte: "Ich bewarb mich für die Rolle eines Kaufmanns. Erinnerst du dich an den Kaufmann, der in Staffel 3 in einen Safe oder so gesperrt wird? Ich war jedenfalls schon einmal bei dieser Casting-Direktorin und ich hatte das Gefühl, dass ich schon das eine oder andere unsichere Vorsprechen bei ihr hatte, aber diesmal war ich wirklich vorbereitet. Ich konnte alle meine Zeilen aufsagen und ich hatte diese Powermoves drauf."

Doch Mahershala Ali erinnerte sich auch daran, dass er sich mit den rückenfreien Stühlen des Senders nicht so recht anfreunden konnte. Sie seien alles andere als bequem gewesen und als ihm mitgeteilt wurde, dass er die Rolle nicht erhalten habe, hieß die Begründung ausschließlich: "Du musst dich auflockern, das war wirklich sehr steif." Was lernt Mahershala Ali aus dem "Game of Thrones"-Casting? Ganz genau. Bei seinen künftigen Vorsprechen bringt der Hollywoodstar einfach seinen eigenen Stuhl mit.

Einen genauen Ausstrahlungstermin für "Game of Thrones"-Staffel 7 gibt es noch nicht. Allerdings steht eines fest: Fans müssen auch weiterhin ohne Mahershala Ali auskommen.