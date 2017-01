"Game of Thrones" vor Staffel 7 Dieser Star wollte unbedingt Hitler spielen 20.01.2017 11:07 Uhr / am

"Game of Thrones" vor Staffel 7: Dieser Star wollte unbedingt Hitler spielen © dpa

Ein "Game of Thrones"-Star, der in Staffel 7 leider nicht mehr dabei sein wird, hat seine neue Lieblingsrolle gefunden: Adolf Hitler. Warum er schon ganz heiß darauf ist, gewissermaßen in seine Haut zu schlüpfen, verriet er jetzt in einem Interview.

Aber welcher "Game of Thrones"-Darsteller wird denn künftig Adolf Hitler mimen? Iwan Rheon (31), der vor Staffel 7 den Superschurken Ramsay Bolton verkörperte. In Sachen Boshaftigkeit hat er somit schon einiges lernen dürfen, jetzt möchte er sich in der Serie "Urban Myths" erneut nicht zum Sympathieträger entwickeln. Die Show arbeitet Geschichten auf, die überliefert und zu Mythen wurden. Die tragende Frage in den Folgen: Sind sie überhaupt wahr?

Iwan Rheon wird dabei weniger den politisch motivierten Hitler darstellen, sondern einen jungen, verwirrten und in Wien lebenden Mann, der sich als Künstler etablieren möchte. Während der Ramsay Bolton-Darsteller zwar betont, nicht sehr begeistert davon zu sein, zu viele Bösewichte zu verkörpern, gab es für ihn dennoch einen guten Grund, die Rolle anzunehmen. Im Gespräch mit Jamie Stangroom, das auf der Videoplattform "YouTube" veröffentlicht wurde, sagte der Schauspieler: "[Mich auf einen Typ festzulegen], ist etwas, worum ich mich bemühen sollte."

Zudem sei die Länge der Folge ein Kriterium für seine Zusage gewesen. "Es ist ein sehr kurzer Film. Mir wurde angeboten, Hitler in einem halbstündigen satirischen Blickwinkel darzustellen [...]. Das kann man nicht wirklich ausschlagen", gesteht der "Game of Thrones"-Star und fügt nachdenklich hinzu: "Aber ich muss achtsam sein, dass ich nicht zu viele Bösewichte spiele."

Der Umstand, dass Iwan Rheon bald wieder in einer neuen Rolle zu sehen sein wird, macht es den Fans von "Game of Thrones" leichter, in Staffel 7 auf ihn verzichten zu müssen – selbst, wenn er sich mit dem Charakter seiner Rolle nie wirklich Freunde gemacht hat.