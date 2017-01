"Game of Thrones" vor Staffel 7 George R. R. Martin verspricht neues Buch für 2017 11.01.2017 16:02 Uhr / cb

Kurz vor dem Beginn von Staffel 7 gibt es für Fans von "Game of Thrones" erfreuliche Nachrichten: Autor der Fantasy-Saga, George R. R. Martin, wird noch in diesem Jahr ein neues Buch zu der Geschichte um Westeros veröffentlichten. Das zumindest hofft er.

Zwar basiert "Game of Thrones" auf den Romanen von George R. R. Martin (68), wie es in Staffel 7 weitergeht, lässt sich an den bisher fünf erschienenen Bändern jedoch nicht vorhersagen. In Season 6 lief die Handlung in Serie und Bücher auseinander – und auch zukünftig soll die TV-Produktion losgelöst von Martins Werken über die Bildschirme laufen.

Fans, die die Romane bevorzugen, mussten zuletzt allerdings auf neues Material des ergrauten Schriftstellers warten. Das letzte Buch aus der Reihe "Das Lied von Eis und Feuer" erschien hierzulande 2011. Doch die Warterei könnte noch vor Ausstrahlung von Staffel 7 ein Ende haben. Auf die Frage eines Anhängers in einem "Game of Thrones"-Blog, wann der neue Teil namens "Winds of Winter" in den Verkaufsregalen stehen würde, gab George R. R. Martin zunächst eine ziemlich vage Antwort. "Ich bin zwar noch nicht fertig, aber ich habe Fortschritte gemacht. Aber nicht so sehr, wie ich es vor einem Jahr vermutet habe, als ich dachte, dass ich jetzt fertig sein müsste."

Als der Fan nachhakt und dem Fantasy-Autor einen genauen Veröffentlichungs-Termin entlocken will, schiebt der 68-Jährige nach. "Ich hoffe, es wird noch dieses Jahr erscheinen. Aber das habe ich letztes Jahr auch gedacht." Wie "The Sun" berichtet, gab George R. R. Martin 2016 nämlich an, nicht vor der Deadline der Verleger mit seinem neuesten Werk fertig zu werden. Dafür versprach er, sein neues Buch vor Staffel 6 abzuschließen. Martin konnte sein Wort bekanntlich nicht einhalten – im Spätsommer soll neuesten Gerüchten zufolge bereits Staffel 7 starten.