"Game of Thrones" vor Staffel 7 Kamera-Action in Grönland 08.02.2017 13:03 Uhr / wa

Wenn man einigen Hinweisen der "Game of Thrones"-Stars Glauben schenken kann, sind die Dreharbeiten zu Staffel 7 mittlerweile abgeschlossen. Doch einer der Schauspieler wanderte jetzt mit Kameras durch Grönland. Was steckt dahinter?

Die Rede ist von keinem Geringeren als Nikolaj Coster-Waldau (46), der auch für Staffel 7 von "Game of Thrones" wieder in die Rolle des Jaime Lannister schlüpfen wird. Doch offensichtlich hat er mit den Dreharbeiten momentan wenig am Hut, denn seine Erkundungstour durch Grönland dient einem anderen Zweck: Er will Panoramaaufnahmen für "Google Street View" sammeln.

Dafür machte sich der "Game of Thrones"-Darsteller auf den Weg in die unberührte Natur – ausgestattet mit dem sogenannten Trekker: ein Rucksack, der mit 15 Kameras ausgestattet ist und atemberaubende 360-Grad-Bilder aufnimmt, die später "Google" den Betrachtern zur Verfügung stellt. Um wirklich die gesamte Vielfalt der Umgebung aufzuzeigen, begab sich Nikolaj Coster-Waldau aufs Eis, raste mit einem Quad-Bike umher oder stieg sogar in einen Hubschrauber.

Da der gebürtige Däne nicht nur Schauspieler, sondern auch UN-Botschafter ist, hatte er ein großes Anliegen bei dieser Aktion. Er wollte das schmelzende Eisschild einfangen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Das Video von seiner Erkundungstour ist mittlerweile auf "YouTube" hochgeladen worden. Die "Game of Thrones" Fans können sich also die Wartezeit, bis Staffel 7 endlich wieder ihre Aufmerksamkeit fesselt, mit diesem Clip versüßen. Was sie zu sehen bekommen: Den Jamie Lannister-Mimen in atemberaubender Umgebung.

Dass die Dreharbeiten der Serien-Fortsetzung mittlerweile abgeschlossen sind, deutete hingegen Emilia Clarke (30) am Wochenende auf Instagram an. Die Daenerys-Mimin schaute in ihrem "Game of Thrones"-Outfit in die Kamera und sang R. Kellys (50) Megahit "I Believe I Can Fly" im Playback. Dazu schrieb sie "Das Gefühl, wenn du einen Tag davon entfernt bist, Staffel 7 in trockene Tücher zu bringen." Die Spannung auf das Fantasy-Epos steigt!