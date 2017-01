"Game of Thrones" vor Staffel 7 Maisie Williams fürchtet sich vor Serien-Aus 30.01.2017 11:04 Uhr / wa

Mit Staffel 7 und Staffel 8 nähert sich "Game of Thrones" seinem großen Finale. Nicht nur für die Fans ein trauriger Abschied, sondern auch für den Cast. Umso schöner, dass dieser noch einmal bei den "2017 Screen Actors Guild Awards" abräumen durfte.

Bei der Preisverleihung trafen viele der "Game of Thrones"-Schauspieler aufeinander, die sich nach Abschluss der Staffel 7 und 8 weniger häufig über den Weg laufen werden. Peter Dinklage (47), Michiel Huisman (35), Gwendoline Christie (38), Liam Cunningham (55) und Alfie Allen (30) gaben sich die Ehre auf dem roten Teppich. Und auch der Schauspielnachwuchs Sophie Turner (20) und Maisie Williams (19) waren mit von der Partie.

Vor allem Letztere zeigte sich auf den "SAG Awards 2017" von ihrer emotionalen Seite. Im Gespräch mit einem Reporter von "ET Online" plauderte sie über die Gefühle, die sie während der Dreharbeiten von Staffel 7 und 8 allmählich überkommen. Maisie Williams erklärte, dass sie sich etwas vor der Zeit nach "Game of Thrones" fürchtet: "Sie [die Serie] war meine Schmusedecke und mein Schutznetz. Wenn ich nicht gearbeitet habe oder keine weitere Rolle an Land gezogen habe, habe ich mich nie gegeißelt, weil ich immer 'Game of Thrones' hatte."

Jetzt, da dieser wichtige Teil ihres Lebens bald wegfällt, beginnt die junge Schauspielerin neu über ihre Zukunft nachzudenken. "Das bald nicht mehr um mich zu haben, wird sehr merkwürdig, aber auch sehr aufregend sein. Es bedeutet, dass ich nun meine Karriere ausgestalten kann und ich nicht mehr gebunden bin – ich kann wirklich krasse Entscheidungen treffen."

Aber noch ist es nicht so weit. Bevor "Game of Thrones" endgültig sein Finale feiert, laufen noch Staffel 7 und 8 über die Bildschirme. Und genau darauf wolle sich Maisie Williams nun auch konzentrieren. Ihre Rolle Arya Stark möchte sie deshalb so gut es geht verkörpern: "Ich versuche, ihr in den letzten Szenen, die ich habe, gerecht zu werden. Ich versuche, Arya so darzustellen, wie ich es bislang auch gemacht habe [...]. Ich hoffe, die Zuschauer sind zufrieden damit."

Bei der Resonanz, die der Fantasy-Epos derzeit bekommt, ist davon auszugehen, dass auch die finalen Staffeln gut ankommen werden. Auf den "SAG Awards 2017" durfte sich der Cast jedenfalls wieder über einen großen Preis freuen. Die Schauspieler wurden in der Kategorie "Herausragende Perfomance von einem Stunt-Ensemble in einer Comedy- oder Drama-Serie" geehrt – zum dritten Mal in Folge.