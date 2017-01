"Game of Thrones" vor Staffel 7 Neue Rolle für Bösewicht Ramsay Bolton 14.01.2017 09:20 Uhr / es

"Game of Thrones" vor Staffel 7:Neue Rolle für Bösewicht Ramsay Bolton

Tatsächlich gibt es einige Fans, die Ramsay Bolton in "Game of Thrones"-Staffel 7 vermissen werden. Nicht aufgrund seiner liebenswerten Art, sondern vielmehr aufgrund des schauspielerischen Talents seines Mimen. Aber sie können aufatmen, der Schauspieler hat sich eine neue Rolle gesichert.

Dieser Umstand macht es den Fans durchaus erträglicher, in "Game of Thrones"-Staffel 7 auf Ramsay Bolton alias Iwan Rheon (31) verzichten zu müssen. Er spielte den wohl bösesten und widerlichsten Charakter des Fantasy-Epos und glänzte mit seinen schauspielerischen Künsten. Auch, wenn kaum ein Anhänger sich mit ihm identifizieren konnte oder seine Taten feierte, war doch jeder in seinen Bann gezogen. Er trieb die Zuschauer an die Grenzen ihrer Belastbarkeit – dafür liebten sie ihn zwar nicht unbedingt, aber sie waren schlichtweg beeindruckt.

Für seine Rolle in "Game of Thrones" verdient Iwan Rheon die höchste Anerkennung und es ist tatsächlich schade, ihn nicht in Staffel 7 weiter vor der Kamera zu sehen. Doch wie das Portal "Joe" berichtet, hat sich der Schauspieler eine neue Rolle gesichert, die seiner vorangegangenen in Sachen Boshaftigkeit in nichts nachsteht. In der komödiantischen Serie "Urban Myths" soll er Adolf Hitler verkörpern. Stets an seiner Seite: "Harry Potter"-Star Rupert Grint (28), der einen engen Freund von Hitler spielt. Die Serie arbeitet dabei Geschichten auf, die überliefert und zu Mythen wurden. Dabei arbeitet sie mit der Frage: Sind sie überhaupt wahr?

Im Gespräch mit "The Observer" stellte sich Iwan Rheon der Frage, ob Ramsay Bolton sogar noch schlimmer als Adolf Hitler sei. "Sie wären wahrscheinlich sehr gute Freunde gewesen", sagte er und führte weiter aus: "Der Hitler, den ich spiele, ist vor der Zeit, in der er politisch motiviert war. Er ist nur ein merkwürdiger junger Mann, der wirklich gerne Künstler werden will im Vergleich zu dem Monster, das wir durch die Geschichte kennen. Aber Ramsay kann durchaus mit Hitler mithalten."