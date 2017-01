"Game of Thrones" vor Staffel 7 Serien-Star spricht über Spoiler 23.01.2017 11:11 Uhr / cb

Staffel 7 von "Game of Thrones" wird erst in einigen Monaten anlaufen, doch schon jetzt äußern sich diverse Serienhelden zu den Geschehnissen der kommenden Season. So auch Jacob Anderson, der als Daenerys Targaryens rechte Hand viel mitbekommt.

Dabei will er aber nicht zu viel von "Game of Thrones"-Staffel 7 ausplaudern, sondern sich lieber daran halten, die Serie für Zuschauer weiterhin schmackhaft zu machen. Mit Erfolg! An die künftigen Ereignisse in Westeros und Essos denkend, verrät Jacob im Gespräch mit "Express.co.uk": "Ich kann nicht viel sagen, aber es wird eine wirklich aufregende Staffel! [...] Ich freue mich auf all die Sachen, in die ich involviert bin."

Jacob Anderson (26), der in Staffel 7 von "Game of Thrones" wieder als Grauer Wurm auftreten wird, hält nicht viel von Spoilern. Im vergangenen Jahr, als auf Fanseiten diverse vermeintlich wahre Informationen zu den kommenden Seasons ausgeplaudert wurden, packte ihn die Wut. "Ich finde, das ist eine echte Schande. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, welche Plot-Details veröffentlicht wurden und auch nicht, ob es Sachen sind, die wirklich in der Show passieren. So weit ich weiß, sind es nur Mutmaßungen. Ich hab keine Ahnung, warum manche Menschen es ruinieren wollen – es ist doch eine Geschichte. Ich verstehe nicht, warum man das Ende einer Geschichte kennen will, bevor man sie überhaupt angefangen hat. Das wirkt auf mich überflüssig."

Trotz dieser Überzeugung ist es für die Seriendarsteller gar nicht leicht, alle Informationen zu Staffel 7 unter Verschluss zu halten. Maisie Williams (19), die in "Game of Thrones" Arya Stark spielt, verriet kürzlich in einem Radiointerview, dass sie auch im privaten Kreis pingelig aufpassen müssen. "Manchmal gehen wir etwas trinken und sprechen über die Show, aber wir müssen immer vorsichtig, sehr vorsichtig sein, weil man nie weiß, wer alles zuhört."