"Game of Thrones" vor Staffel 7 Verwirrung um Dreharbeiten 03.01.2017 12:01 Uhr / wa

"Game of Thrones" vor Staffel 7: Verwirrung um Dreharbeiten © dpa

Die Dreharbeiten zu Staffel 7 von "Game of Thrones" lassen Großes erwarten. Der Grund: Sie nehmen so viel Zeit in Anspruch, wie normalerweise für eine Staffel beansprucht wurde – dabei hat die heiß ersehnte nächste Staffel deutlich weniger Folgen.

Staffel 7 von "Game of Thrones" soll nur über sieben Folgen verfügen – das sind drei weniger als in den vorangegangenen Seasons. Eigentlich müssten die Dreharbeiten also deutlich schneller abgeschlossen sein, aber das stimmt nicht. Während die Staffeln 1-6 normalerweise von Juli bis Dezember gefilmt wurden, landet Staffel 7 momentan von September bis Februar im Kasten. Exakt die gleiche Zeit also. Aufgrund dieses Umstandes sind Fans schon vollkommen aus dem Häuschen und fragen sich, was so viel Zeit in Anspruch nimmt. Werden die Folgen doch länger oder geht es so wild her, dass die Serienmacher einfach mehr Zeit für die Produktion benötigen?

Tatsächlich könnte Letzteres der Fall sein. Bereits zu Beginn von "Game of Thrones" forderten die Fans, dass eine Staffel über mehr als zehn Folgen verfügen sollte. Die Showrunner David Benioff (46) und D. B. Weiss (45) mussten die Zuschauer jedoch vertrösten. Ihre Begründung: Die Serie sei zu aufwendig. Die Dreharbeiten fänden in verschiedenen Ländern statt, die Szenen müssten nachträglich arbeitsintensiv bearbeitet werden und all das beanspruche eine gewisse Zeit.

Iain Glen (55), der in "Game of Thrones" die Rolle des Ser Jorah Mormont übernimmt, machte den Fans in Bezug auf Staffel 7 jedoch große Hoffnung. Die Geduld der Fans würde sich auszahlen. "Sie [die Serienmacher] nehmen sich die Zeit, die es braucht, um zehn Folgen zu filmen, um nur sieben in diesem Jahr und sechs im nächsten Jahr zu drehen. [...] Ich denke, das Ausmaß und die Größe der Stücke am Set, die Welt, die hier erschaffen wird – es wird immer außergewöhnlicher und sie spüren, dass sie die Zeit brauchen, um sieben statt zehn Folgen zu drehen."