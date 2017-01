"Game of Thrones" vor Staffel 7 Wen Varys-Darsteller eigentlich verkörpern wollte 26.01.2017 11:47 Uhr / wa

Varys hat sich als fester Bestandteil von "Game of Thrones" etabliert. So wird er auch in Staffel 7 sicher wieder als wichtiger Drahtzieher auftreten. Eigentlich wollte der Schauspieler hinter der Rolle jedoch einen ganz anderen Charakter darstellen, als er sich für die Serie bewarb.

In einem schockierenden Interview gab der "Game of Thrones"-Star Conleth Hill (52), der momentan in den Vorbereitungen für Staffel 7 steckt, bekannt, dass er eigentlich eine ganz andere wichtige Rolle übernehmen wollte. Mit "Huffington Post" sprechend, beantwortete der Varys-Mime eine wichtige Frage. War es wirklich wahr, dass er König Robert Baratheon spielen wollte? "Ja, das ist wahr, um ehrlich zu sein", gab Conleth Hill bekannt.

Als er jedoch Mark Addy (53) sah, der die Rolle schließlich bekam, war er sich seines Schicksals bewusst: "Ich kam aus dem Meeting, das gut lief, und habe geschaut, wer nach mir dran war, sah, wer es war und ging mit dem Gedanken 'Gut, er wäre perfekt für sie [die Rolle]'." Anstelle am Boden zerstört zu sein, verstand er die Entscheidung sofort. "So ist das Showbiz", stellte er im Gespräch nüchtern fest.

Fans von "Game of Thrones" dürften sich allerdings freuen, dass die Macher der Serie so entschieden haben. Immerhin könnten sie sich niemand anderen in der Rolle des rätselhaften Eunuchen vorstellen. Zudem bekommen sie so auch in Staffel 7 den Schauspieler zu Gesicht. Hätte er Robert Baratheon verkörpert, wäre er bereits in der ersten Staffel ausgeschieden.

Doch was wird bei Varys und den anderen "Game of Thrones"-Stars in Staffel 7 passieren? Die Spannung steigt, noch müssen sich die Zuschauer allerdings etwas gedulden. Schafft es Varys erneut, einen Targaryen auf den Thron zu bringen? Wie ist die Zukunft um Jon Schnee und Arya Stark bestellt? Hierzu gibt es bislang nur Mutmaßungen, die Serienmacher und der Cast hüllt sich in Schweigen. Was tatsächlich passiert wird sich in der Fortsetzung zeigen. Im Sommer 2017 soll es endlich so weit sein und Fans können sich wieder vor den Fernsehern versammeln, um dem Fantasy-Epos gespannt zu folgen.