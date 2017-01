George Clooney wird Vater Amal Clooney schwanger mit Zwillingen? 06.01.2017 10:05 Uhr / wa

Lange Zeit konnte George Clooney sich nicht fest binden. Dann kam die Hochzeit mit Amal Clooney und jetzt steht offenbar Nachwuchs ins Haus – und angeblich bleibt es sogar nicht bei einem Baby.

Die Baby-News um George Clooney (55) und Ehefrau Amal (38) streuen jedenfalls diverse US-Medien. "Hollywood Life" scheibt, dass die Zwei dabei sind, eine kleine Familie zu gründen. Offensichtlich werden sie nicht bloß zu dritt sein, sondern zu viert – Amal Clooney soll Zwillinge erwarten! Als Informationsquelle gibt die US-Seite den "Lebanon's Daily Star" an, der zuvor von der Schwangerschaft berichtete.

Dem Report zufolge bereiten sich George Clooney und Amal bereits auf die Geburt ihrer Nachkömmlinge vor. Auch wenn es weder von dem Schauspieler noch von der Juristin ein offizielles Statement zu den Gerüchten gibt, wäre es durchaus denkbar, dass sie Kinder erwarten. Immerhin schweben sie auch nach mehr als zwei Jahren Ehe noch immer im siebten Himmel. Nachwuchs wäre also der nächste große Schritt in ihrer Beziehung.

Auf der anderen Seite sind es nicht die ersten Baby-Gerüchte, die um George Clooney und seine Amal kreisen. Bereits im Oktober streuten britische Boulevardblätter die frohe Kunde, nachdem sie die Libanesin fülliger als sonst gesehen hatten. Auf einer Gala in Amsterdam auf eine mögliche Schwangerschaft angesprochen, wusste George Clooney damals nur zu antworten: "Nein." Trotzdem schien er an dem Gedanken Gefallen gefunden zu haben. Im Gespräch mit "Telegraph" gestand er: "Mir gefällt es, dass ihr die Gerüchte in Umlauf gebracht habt." Ob sich dieses Mal die Spekulationen bewahrheiten und schon bald Clooney-Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, bleibt abzuwarten.