"Germany's next Topmodel 2017"-Star Heidi Klum Instagram-Reunion mit Wolfgang Joop 31.01.2017 11:51 Uhr / cb

Es ist endlich so weit: "Germany's next Topmodel 2017" steht in den Startlöchern und Model-Mama Heidi Klum schürt via Instagram Vorfreude auf die neue Staffel. Auf den witzigen Bildern ist Heidi mit Thomas Hayo, Michael Michalsky und Wolfgang Joop in Action zu sehen.

Mit denen scheint es sich "Germany's next Topmodel"-Star Heidi Klum (43) in der Staffelpause so richtig gemütlich gemacht zu haben. Auf Instagram postete das Model gerade höchstpersönlich mehrere Bilder, auf denen es in sehr intimen Posen mit Thomas Hayo, Michael Michalsky (49) und ihrem einstigen Jury-Kollegen Wolfgang Joop (72) zu sehen ist. Während die Vier auf einem Bild gemeinsam im edlen Riesenbett kuscheln, tummeln sie sich auf einem anderen verkleidet in einem überdimensionalen begehbaren Kleiderschrank.

Besonders innig geht es aber auf einem weiteren Instagram-Bild von Model-Mama Heidi Klum zu. Das zeigt die "Germany's next Topmodel 2017"-Chefin mit ihren Kollegen Thomas Hayo, Michael Michalsky und Wolfgang Joop am romantisch gedeckten Tisch. Die Runde komplett machen Joop-Gatte Edwin Lemberg und der Musiker The Bullitts (37). Dazu schrieb Heidi Klum: "Abhängen mit meinen Jungs".

Nicht ganz so kuschelig, dafür umso lustiger ist ein Schnappschuss, der Heidi Klum und "ihre Jungs" vor und auf einer riesigen Schnecke zeigt. Das Bild, das vor allem auch durch seine schummrige dunkelblaue Beleuchtung besticht, scheint bei den Fans besonders gut anzukommen. Unter allen Schnappschüssen häufen sich Kommentare wie: "Großartiges Bild", "Ich liebe dieses Bild", oder auch "Oh mein Gott, großartig!"

Was sich genau hinter den spannenden Schnappschüssen verbirgt, wird sich am 9. Februar zeigen, wenn "Germany's next Topmodel 2017" mit Heidi Klum endlich wieder auf Sendung geht.