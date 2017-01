"Golden Globes 2017"-Favorit Ryan Gosling Von Debbie Reynolds inspiriert 03.01.2017 17:40 Uhr / wa

Bei den "Golden Globes 2017" gilt Ryan Gosling als heißer Favorit. Das verdankt der Star seiner Meinung nach vor allem dem großen Vorbild von Debbie Reynolds.

Bereits vor der Verleihung der "Golden Globes 2017" konnte Hauptdarsteller Ryan Gosling (36) für "La La Land" den "Vanguard Award" beim "Palm Springs International Film Festival" entgegen nehmen. In seiner anschließenden Rede dankte der Star allen voran der verstorbenen Debbie Reynolds (†84) dafür, ihn und den gesamten Cast während der Dreharbeiten inspiriert zu haben.

"Ich wünschte, ich hätte ihr das persönlich sagen können, aber ich möchte mich bei Debbie Reynolds für ihre wundervolle Karriere bedanken", begann Ryan Gosling seine bewegende Ansprache. "Sie war uns eine tägliche Inspiration. Wir haben uns 'Singing In The Rain' jeden Tag zur Anregung angesehen, ein wahrhaft unvergleichliches Talent, also Danke an sie, für all die Inspiration."

Wie es aussieht, hat "La La Land"-Star Ryan Gosling tatsächlich allen Grund, sich bei der gerade verstorbenen Hollywood-Ikone zu bedanken, denn das Los Angeles-Musical gilt als absoluter Favorit bei den "Golden Globes 2017" und wurde unter anderem in der Kategorie "Bester Film – Komödie oder Musical" nominiert. Der Schauspieler selbst geht für den Preis als "Bester Hauptdarsteller" ins Rennen. Und damit noch nicht genug. Da die "Golden Globes" gemeinhin als guter Indikator für die nachfolgenden "Oscar"-Verleihungen gelten, wird sich der Hottie vermutlich auch hier auf die eine oder andere Nominierung freuen dürfen.

Debbie Reynolds war am 28. Dezember den Folgen eines Schlaganfalls erlegen, nur einen Tag, nachdem sie die Nachricht vom Tod ihrer Tochter Carrie Fisher (†60) verkraften musste. Besonders tragisch: Wie ihr Sohn Todd Fisher (58) im Interview mit "ABC 20/20" berichtete, wünschte sich die Schauspielerin, bei ihrer verstorbenen Tochter zu sein, nur Minuten, bevor sie den Schlaganfall erlitt.