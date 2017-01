"Golden Globes 2017"-Gewinner Ryan Gosling Eva Mendes reagiert süß auf Rede 10.01.2017 16:02 Uhr / or

Einfach rührend: Die Dankesrede von Ryan Gosling bei den "Golden Globes 2017" war eigentlich eine reine Liebeserklärung an Eva Mendes. Die meldete sich nun per Social Media selbst zu Wort.

Diese zwei sind richtig verliebt: "Golden Globes 2017"-Star Ryan Gosling (36) und seine Eva Mendes (42). Nachdem der Mime den Award für "La La Land" entgegennahm, kam er aus dem Schwärmen über seine Liebste gar nicht mehr heraus. Per Instagram revanchierte sich die Aktrice nun bei ihrem Liebsten und machte ihm ihrerseits eine süße Liebeserklärung. Einen Tag nach der Verleihung der "Golden Globes 2017" postet sie ein Foto von Janelle Monaes Robe, das diese am Abend der Preisverleihung trug. Doch was hat das mit Ryan Gosling zu tun?

Im Text zum Bild versteckte sich eine liebevolle Botschaft: "Offensichtlich war das nicht mein Lieblingsmoment der Nacht … Aber es war definitiv mein Lieblingsstyle der Nacht. Die atemberaubende und talentierte Janelle Monae killte mich mit diesem Look. So, so, so schön."

Die Antwort nach dem Lieblingsmoment von Eva Mendes dürfte auf der Hand liegen, schließlich lobte sie Ryan Gosling bei den "Golden Globes 2017" in den höchsten Tönen. "Ich würde gerne versuchen einer Person richtig zu danken und sagen, dass während ich sang und tanzte und auf dem Klavier spielte und eine der besten Erfahrungen machte, die ich je bei einem Film hatte, meine Frau unsere Tochter aufzog, schwanger mit unserer zweiten war und versuchte, ihrem Bruder beim Kampf gegen Krebs zu helfen."

Damit nicht genug, Ryan Gosling ist sich nämlich sicher – ohne seine Eva hätte jemand anders an diesem Tag bei den "Golden Globes 2017" auf der Bühne gestanden. "So, Sweetheart, danke dir", bedankte sich der Schauspieler und widmete den Preis Evas Bruder Juan Carlos Mendes, der seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat.