"Golden Globes 2017" meets "Outlander" So edel schlemmt die Hollywood-Elite 04.01.2017 14:30 Uhr / lm

Die Nominierungen für die "Golden Globes 2017" sind längst bekannt. Doch auf welche kulinarischen Köstlichkeiten dürfen sich Stars wie "Outlander"-Beauty Caitriona Balfe freuen?

Die Verleihung der "Golden Globes 2017" findet am 8. Januar 2017 im "Beverly Hilton Hotel" in Beverly Hills statt. Damit keinem der prominenten Gäste im Saal wie "Outlander"-Darstellerin Caitriona Balfe (37) der Magen knurrt, wird natürlich auch in diesem Jahr für das leibliche Wohl der Stars gesorgt. Was genau auf dem exklusiven Speiseplan steht, hat "ET" in Erfahrung gebracht. Laut Chefkoch Alberico Nunziata steht das Menü unter dem Motto "Italien trift Kalifornien". Und welche Speisen sind darunter zu verstehen?

Nunziata zufolge werden für die etwa 1.300 Gäste bei den "Golden Globes 2017" unter anderem über 800 Pfund chilenischer Seebarsch, 4.000 Pfund Gemüse und 600 Pfund Filet Mignon mit Pilzrisotto zubereitet. Natürlich darf bei einer so glamourösen Veranstaltung der Nachtisch nicht fehlen. Und was gibt es als krönenden Abschluss für Caitriona Balfe und Co? "Jeder liebt Schokolade, deshalb beziehen wir sie immer mit ein ", so Thomas Henzi, der für das Dessert zuständig ist.

Neben der Frage nach dem Essen interessiert Fans und Promis aber natürlich vor allem eines: Wer wird am Ende des Abends mit einem der begehrten Preise nach Hause gehen? Für ihre Performance in "Outlander" darf sich Caitriona Balfe Hoffnungen auf einen Award machen, die Schauspielerin ist bei den "Golden Globes 2017" in der Kategorie "Best Performance by an Actress In A Television Series – Drama" nominiert. Als einer der großen Favoriten gilt in diesem Jahr Ryan Gosling (36), der für seine Darstellung in "La La Land" als "Bester Hauptdarsteller" nominiert ist.