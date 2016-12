"Golden Globes 2017" mit Anna Kendrick: Humorvoll mit Steve Carell durch den Abend 28.12.2016 17:21 Uhr / am

In wenigen Wochen hat das Warten ein Ende: Die "Golden Globes 2017" werden verliehen. Zur Wahnsinns-Show gibt es schon jetzt immer mehr Details. So werden Anna Kendrick und Steve Carell eine Rolle spielen.

Die Nominierten für die "Golden Globes 2017" sind bereits veröffentlicht und auch der Gastgeber steht fest. Jetzt ist bekannt gegeben worden, dass Anna Kendrick (31) und Steve Carell (54) die Show moderieren werden. Das gab die "Hollywood Foreign Press Association" via Twitter bekannt.

Für Klasse und ganz viel Spaß dürfte entsprechend gesorgt sein. Anna Kendrick war 2009 für ihre Rolle in "Up in the Air" nominiert worden und spielte in diesem Jahr in "The Accountant" mit. Sie war zudem in "Trolls" zu hören. 2017 arbeitet sie in "Table 19" und "Pitch Perfect 3" weiter an ihrer Karriere.

Ihr Partner Steve Carell hat sich mit der Kult-Sendung "The Office" einen Namen gemacht. Die witzige Show war mehrfach für einen "Golden Globe Award" nominiert. In der Kategorie "Bester Darsteller in einer Comedy- oder Musicalfernsehserie" gewann Steve 2006. Zuletzt mischte er in "The Big Short" mit und wird demnächst in "Ich – Einfach unverbesserlich 3" zu hören sein.

Einen ersten Part im Rahmen der "Golden Globes 2017" hat Anna Kendrick bereits am 12. Dezember gemeistert. Sie zählte zu den Stars und Sternchen, die die Nominierten für die diesjährige Verleihung verkündeten.

Hoffnungen auf eine Trophäe dürfen sich unter anderem Ryan Gosling (36), Ryan Reynolds (40), Tom Hiddleston (35), Lena Headey (43) und Emma Stone (28) machen. Als "Miss Golden Globes" wurden die Töchter von Action-Legende Sylvester Stallone (70) benannt. Es ist das erste Mal, dass ein Trio in diese Rolle schlüpft. Sophia (20), Sistine (18) und Scarlet Stallone (14) werden die Nachfolgerinnen von Corinne Foxx (22), Tochter von Oscar-Preisträger Jamie Foxx (49). Bei den "Golden Globes 2017" wird Late-Night-Talker Jimmy Fallon am 8. Januar durch den Abend führen.