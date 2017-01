"Golden Globes 2017" mit Caitriona Balfe "Outlander" geht leer aus 09.01.2017 12:06 Uhr / lm

Am Sonntagabend fanden in Los Angeles die "Golden Globes 2017" statt. Die History-Fantasy "Outlander" ging allerdings leer aus: Caitriona Balfe war als beste Darstellerin in der Kategorie TV-Dramaserie nominiert, bekam den Preis allerdings nicht.

"Outlander" ist eine beliebte Serie, bei den "Golden Globes 2017" war die Produktion allerdings nur ein Mal nominiert. Hauptdarstellerin Caitriona Balfe (37) durfte sich Hoffnungen auf den Preis als beste Darstellerin in einer Dramaserie machen, musste sich allerdings Kollegin Claire Foy (32) geschlagen geben, die den Award letztlich mit nach Hause nahm. Sie spielt in der Produktion "The Crown" die junge Elisabeth II.

Die Serie über das britische Königshaus durfte sich zudem über einen weiteren Preis bei den "Golden Globes 2017" freuen: "The Crown" wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet – und schlug damit sogar "Game of Thrones". Tatsächlich konnte die HBO-Adaption der Romanreihe von George R.R. Martin (68) in keiner der drei nominierten Kategorien abräumen. Anders hingegen im Fall der Miniserie "The Night Manager", die drei Preise absahnte. Unter anderem wurde Tom Hiddleston (35) für seine darstellerische Leistung mit einer der Trophäen ausgezeichnet.

Ein weiterer Preisregen ergoss sich bei den "Golden Globes 2017" über den mit Spannung erwarteten Film "La La Land" mit Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) in den Hauptrollen. Das Liebesdrama erhielt sieben der begehrten Preise, unter anderem wurden die beiden Hauptdarsteller ausgezeichnet. Überdies gab es den Award als beste Komödie und Preise für Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle (31). Und auch die Filmmusik und der Titelsong wurden mit einem "Golden Globe" geehrt.

Caitriona Balfe scheint indes nicht sonderlich traurig darüber zu sein, dass sie bei den "Golden Globes 2017" keinen Award erhielt. Auf Twitter hielt sie ihre Fans und Follower gut gelaunt auf dem Laufenden, was bei der Preisverleihung so alles geschah. So lobte "Outlander"-Star Caitriona Balfe unter anderem eine Ansprache von Schauspielkollegin Meryl Streep (67).