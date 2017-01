"Golden Globes 2017" mit Caitriona Balfe und Co. Jimmy Fallon rollt den roten Teppich aus 05.01.2017 15:16 Uhr / sk

In der Nacht auf Montag ist es so weit: Dann werden die "Golden Globes 2017" verliehen, bei denen Stars wie Caitriona Balfe, Ryan Gosling oder Emma Stone nominiert sind. Den roten Teppich für die Preisverleihung durfte Entertainer Jimmy Fallon bereits jetzt ausrollen.

Nachdem Ricky Gervais (55) vergangenes Jahr durch den Abend führte, wird bei den "Golden Globes 2017" Jimmy Fallon (42) den Job des Moderators übernehmen. Und der rollt, so wie es die Tradition vorschreibt, Tage vor der Preisverleihung den roten Teppich vor dem "Beverly Hilton" Hotel im kalifornischen Beverly Hills aus.

Wie aktuelle Bilder zeigen, bekam der "Golden Globes 2017"-Gastgeber bei der Zeremonie am Mittwoch Unterstützung von den drei Töchtern des US-Schauspielers Silvester Stallone (70) – Scarlet (14), Sistine (18) und Sophie (20). Das schöne Trio wird Jimmy Fallon auch bei der bevorstehenden Trophäen-Gala als "Miss Golden Globes 2017" assistieren.

Hoffnungen auf eine Auszeichnung darf sich unter anderem "Outlander"-Star Caitriona Balfe (37) machen, die als beste Darstellerin in einer Drama-Serie nominiert ist. Ein Selbstläufer wird der Abend für Caitriona Balfe allerdings nicht, tritt sie gegen namhafte Konkurrenz an. In derselben Kategorie stehen auch Claire Foy (32), Keri Russell (40), Evan Rachel Wood (29) und Leinwand-Größe Winona Ryder (45) auf der Nominierungsliste.

Caitriona Balfe wird bei den "Golden Globes 2017" als einziges Cast-Mitglied die Fahne für "Outlander" hochhalten – weder Sam Heughan (36) noch Tobias Menzies (42) wurden von der Jury berücksichtigt. Dafür gehen in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer Drama-Serie" Rami Malek (35), Bob Odenkirk (54), Matthew Rhys (42), Liev Schreiber (47) sowie Hollywood-Senior Billy Bob Thornton (61) ins Rennen um den begehrten Preis.