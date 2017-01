"Golden Globes 2017" mit Favorit Ryan Gosling Hier lassen es die Promis krachen 03.01.2017 15:23 Uhr / tr

Die "Golden Globes 2017" stehen vor der Tür und nicht nur die nominierten Schauspieler können es kaum erwarten, dass das Event am Sonntag endlich stattfindet. Mit zahlreichen Partys bringen sich Fans und Promis rund um den Favoriten Ryan Gosling in Stimmung. Aber wo finden diese statt?

Nur noch wenige Tage und bei den "Golden Globes 2017" werden viele Schauspieler aus Film und Fernsehen geehrt. Eine große Verleihung, bei der vor allem Ryan Gosling (36) auf Großes hoffen darf. Er wird in diesem Jahr zu den Favoriten gezählt. Damit er sich die Zeit bis zum großen Event versüßen kann, stehen jetzt schon einige Partys in den Startlöchern, bei denen diverse Akteure anzutreffen sein dürften.

Den Start macht das zweite "Annual Moet Moment Film Festival", auch "The Minis" genannt. Ein Wettbewerb, der junge Nachwuchskünstler motivieren soll, ihre Geschichten im Film zu erzählen. Es findet passend zu den "Golden Globes 2017" am Mittwoch, dem 04. Januar, im Westen Hollywoods statt und wird viele prominente Schauspieler beherbergen. So ist bereits angekündigt, dass Bryce Dallas Howard (35), Gina Rodriguez (32), David Guillod sowie Violaine Etienne und andere Filmkritiker als Jury den Abend unvergesslich machen werden.

Am Donnerstag geht es schließlich im "Chateau Marmont" am Sunset Boulevard weiter, wo das "W Magazine" und Audi eine Party anlässlich der "Golden Globes 2017"-Verleihung schmeißen. Hier werden schon die ersten "besten Performances" gewählt und geehrt. Promis, die hier teilhaben wollen, erhalten selbstverständlich einen Chauffeur-Dienst in einer Audi-Limousine.

Wirklich rund geht es allerdings erst am Wochenende. Am Freitag finden schon diverse Partys statt, bei denen sicher auch Promis rund um Ryan Gosling und Co. anzutreffen sein werden. Besonders heiß ist das Pre-"Golden Globes 2017"-Event "CAA", das eine hohe Promi-Dichte verspricht. Die Künstleragentur, die die Party jedes Jahr organisiert, hat einige Größen für die begehrte Auszeichnung nominiert. Darunter Meryl Streep (67), Sarah Jessica Parker (51), Andrew Garfield (33), Colin Farrell (40), Hugh Grant (56), Jeff Bridges (67) und einige mehr.

Am nächsten Tag kann es dann wieder etwas gesitteter zugehen, bevor die "Golden Globes 2017" am Sonntag stattfinden. Auf dem "Film Independent"-Event im "BOA Steakhouse" feiern die Anhänger des Independent-Genres. Neben tollen Preisverleihungen werden auch hier prominente Nominierte wie Jeff Nichols (38), Natalie Portman (35) oder Ben Foster (36) erwartet.

Wirklich rund geht es dann nach den "Golden Globes 2017" am Sonntag. Diverse Sender veranstalten große Feste, bei denen die Gewinner, zu denen auch Ryan Gosling zählen könnte, feiern. Beverly Hills steht Kopf und wird sicher den prominenten Besuchern einen schönen Abend bescheren. Es bleibt spannend, wer als Gewinner des Abends um die Häuser ziehen wird.