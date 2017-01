"Golden Globes 2017" mit "Game of Thrones" Steht Sieg schon fest? 07.01.2017 09:22 Uhr / sk

Bei den "Golden Globes 2017" gehört die Erfolgsserie "Game of Thrones" zu den großen Favoriten. Millionen Fans sind begeistert – ein Indiz, dass die Serienmacher und -darsteller den Sieg quasi schon sicher haben?

Kommenden Sonntag finden die Verleihungen der "Golden Globes 2017" statt. "Game of Thrones" wurde auch in den Vorjahren bereits einige Male für die Auszeichnung nominiert, hat bislang jedoch noch nie eine Trophäe mit nach Hause nehmen dürfen. Ist es deshalb umso wahrscheinlicher, dass es in diesem Jahr klappen wird? Offensichtlich nicht. "Variety" weiß zu berichten, dass sich die Experten hinter der Verleihung gerne auf brandneue Produktionen fokussieren.

Demnach würde sich "Game of Thrones" bei den "Golden Globes 2017" harter Konkurrenz ausgesetzt sehen. Absoluter Favorit sei "The Crown", ein anspruchsvolles Drama mit einer internationalen Perspektive – und genau diese hat es in der Vergangenheit den Juroren offenbar angetan. Aber auch "Stranger Things" könnte sich die begehrte Trophäe in der Kategorie "Fernsehserie – Drama" sichern. Viele Zuschauer ließen sich von der Retro-Geschichte in den Bann ziehen. Daneben werden auch "Westworld" oder "This Is Us" hoch gehandelt. Und selbst wenn es laut "Variety" den Anschein macht, dass "The Crown" an diesem Abend als Gewinner dastehen wird, könnte sich das Blatt schnell wenden. Die Verleihungen hielten schon immer viele Überraschungen parat.

Aber nicht nur als Drama könnte "Game of Thrones" bei den "Golden Globes 2017" alle Blicke auf sich ziehen. Die Darstellerin von Cersei Lannister, Lena Headey (43), ist in der Kategorie der "Besten Nebendarstellerin" nominiert. Eine große Ehre für die Schauspielerin, die auch in Staffel 7 des Fantasy-Epos wieder ihre schauspielerischen Künste unter Beweis stellen wird. In der Kategorie muss sie sich gegen Mandy Moore (32) und Chrissy Metz (36) aus "This Is Us", sowie Thandie Newton (44) aus "Westworld" durchsetzen.