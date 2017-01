"Golden Globes 2017" mit Jimmy Fallon Keine Lust auf diese Panne 05.01.2017 17:26 Uhr / es

Jimmy Fallon wird die "Golden Globes 2017" moderieren. Eigentlich keine große Sache, konnte er doch in den letzten acht Jahren als Moderator der "Late Night Show" und "Tonight Show" zahlreiche Erfahrungen sammeln. Doch vor einem peinlichen Moment fürchtet sich Fallon.

Zu Gast bei Ellen DeGeneres (58) erinnerte sich "Golden Globes 2017"-Host Jimmy Fallon (42) an einen der peinlichsten Momente in seinem Leben, der sich zufällig auf einer Preisverleihung zutrug. Er sollte dem Musiker Smokey Robinson (76) einen Award überreichen, von dem er dachte, er sei für das Engagement des Künstlers für "Unicef". Auf dem roten Teppich der Veranstaltung sprach Fallon über all seine Erinnerungen, die er im Zusammenhang mit der Kindernothilfe der Vereinten Nationen gesammelt hatte.

Dumm nur, dass sich dann herausstellte, dass sich Robinson für "Uncf" engagierte – eine Organisation, die College-Stipendien vergibt. "Ich habe die E-Mail falsch gelesen", erklärte Jimmy Fallon auf dem Sofa von Ellen DeGeneres. Und weiter lachte er: "Smokey hat wahrscheinlich auch eine Menge für 'Unicef' getan. Ich weiß es nicht."

Auf die "Golden Globes 2017" wird sich Jimmy Fallon allerdings sicher bestens vorbereitet haben. Über die Show hat er zumindest schon ein paar Details verraten, vor allem über den Eröffnungsclip. "Wir hatten eine spaßige, überraschende und aufgezeichnete Eröffnung, die ehrlich aus Cameo-Auftritt nach Cameo-Auftritt besteht", so der beliebte US-Talkmaster im Gespräch mit "Entertainment Tonight". "Wir haben die Hälfte davon schon aufgenommen. Es ist so gut! Ich werde keinen Namen nennen – Ryan Reynolds. Ich bin einfach so aufgeregt. Ich will, dass ihr das seht."

Und das werden sicherlich viele Menschen auch. Die "Golden Globes 2017" steigen bereits am kommenden Sonntag, den 8. Januar 2017. Dann wird sich auch zeigen, ob Jimmy Fallon souverän durch den Abend führt oder ob ihm eine ähnlich peinliche Panne unterlaufen wird.