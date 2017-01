"Golden Globes 2017" mit Leonardo DiCaprio und Co Die Presenter der Award-Show 06.01.2017 17:19 Uhr / tr

Drei Auszeichnungen der berühmten Preisverleihung hat Leonardo DiCaprio bereits gewonnen, bei den "Golden Globes 2017" wird der Schauspieler selbst einen Award überreichen – und damit in bester Gesellschaft sein.

Starappeal versprühen bei den "Golden Globes 2017" nicht nur die Nominierten, sondern auch die sogenannten Presenter – die Personen, die die Awards vergeben. Unter ihnen befindet sich laut eines Tweets des Verbands der Auslandspresse auch Leonardo DiCaprio (42), der letztes Jahr für seine schauspielerische Darbietung in "The Revenant – Der Rückkehrer" selbst als bester Hauptdarsteller die begehrte Auszeichnung entgegennehmen durfte. In welcher Kategorie der Frauenschwarm den Preis einem glücklichen Gewinner in die Hand drücken darf, ist indes nicht bekannt.

Mit jeweils zwei gewonnenen "Golden Globe"-Awards werden neben Leonardo DiCaprio auch Ben Affleck (44), dessen jüngerer Bruder Casey Affleck (41), Annette Bening (58) und Pierce Brosnan (63) als Presenter auftreten. Casey Affleck könnte bei den "Golden Globes 2017" vielleicht sogar zweimal die Bühne entern, ist er doch auch für seine Rolle in "Manchester by the Sea" in der Sparte "Bester Hauptdarsteller in einem Drama" nominiert.

Ebenfalls bei den "Golden Globes 2017" werden Kristen Bell (36), Naomi Campbell (46), Kristen Wiig (43), Matt Damon (46), Jessica Chastain (39), Eddie Redmayne (35), Reese Witherspoon (40) und Nicole Kidman (49) auf der Bühne aushelfen.

Die größten Chancen, von Leonardo DiCaprio, Ben Affleck und Co. einen Preis überreicht zu bekommen, hat der Cast und die Crew von "La La Land". Die Musical-Romanze mit Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) gilt mit sieben Nominierungen als Top-Favorit bei den "Golden Globes 2017". Wer am Ende jubeln darf, wird sich in der Nacht auf den Montag zeigen, dann findet die Trophäen-Gala im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills statt.